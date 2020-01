Først i dag offentliggøres det konkrete tal for, hvor meget Slagelse Kommune står til at få ifølge regeringens udspil. Og herefter er det så ikke til at vide, hvor forhandlingerne med de øvrige partier ender. Men foreløbig er borgmester John Dyrby Paulsen (S) godt tilfreds. Foto: Thomas Olsen

Slagelse står til stor gevinst i udligningsudspil

Slagelse - 30. januar 2020

Endnu er tallet ikke offentliggjort, men meget tyder på, at Slagelse Kommune står til en pæn gevinst i forslaget til den nye udligningsreform. Dog maksimalt 100 millioner kroner.

Forslaget blev fremlagt af regeringen torsdag, og den indeholder en lang række kriterier for, hvordan ikke mindst kommuner med mange belastede borgere kan blive tilgodeset.

Ser man på de tilknyttede kort kan man se, at Slagelse Kommune ligger i toppen, når det gælder de kommuner, som skal tilgodeses.

- Det er en god håndsrækning til Slagelse, og det er svært at være utilfreds med de kriterier, som udligningsreformen bygger på. De bygger i høj grad på de kriterier, som vi har ønsket i Bedre Blance, som er den gruppe af kommuner, vi er med i, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Der blandt andet glæder sig over, at der er ændret på de kriterier for penge til udlændinge, som blandt andet har medført, at de rige kommuner har fået samme tilskud for at have aupair piger boende, som fattigere kommuner har fået for at tage imod flygtninge .

Medlemmerne i Bedre Balance er Assens, Esbjerg, Herning, Holstebro, Odsherred, Randers, Slagelse og Vordingborg kommuner, men initiativet støttes også ifølge Bedre Balances hjemmeside af stort set alle borgmestre udenfor hovedstadsområdet.

Borgmesteren ønsker ikke at komme med noget tal for, hvor meget han mener, Slagelse kan få.

- De tal vil først blive offentliggort fredag, hvor der holdes et såkaldt sættemøde i Folketinget. Her vil partierne få præsenteret udspillet i detaljer, og så kan forhandlingerne begynde. Her gælder det om, at Socialdemokratiet og Venstre bliver enige, da der så er et flertal, siger John Dyrby Paulsen.

Men borgmesteren hæfter sig først og fremmest ved, at Slagelse figurerer blandt de kommuner, som vil få mest ud af reformen. Blandt andet sammen med alle vestsjællandske kommuner.

På et andet kort over landets kommuner ligger Slagelse godt nok ikke blandt de kommuner, de får flest penge pr. indbygger i udligning, men det skyldes, at der her er tale om kommuner, der virkelig er udkantskommuner og i forvejen får mere i udligning end Slagelse.

Slagelse ligger i kategorien nedenunder, hvor udligningen svinger mellem 5000 og 10000 kroner pr. indbygger. I Vestsjællands sammen med Holbæk og Odsherred. Ganger man indbyggertallet på cirka 80.000 kroner med 10.000 kroner får man tallet 800 millioner kroner. Og 400 millioner kroner , hvis man kun får 5000 kroner pr. indbygger.

- Vi får i dag omkring 700 millioner kroner i udligning, og da vi i forslaget er blandt de kommuner, der står til at skulle få mest ud af reformen, ligger vi ihvertfald meget tættere på de 800 millioner kroner end de 400 millioner kroner , siger John Dyrby Paulsen.

Altså kan Slagelse maksimalt stige med op til 100 millioner kroner i udligning.

- Det vil da betyde meget for servicen på de områder, hvor vi er udfordrede i kommunen. Men det er dog vigtigt at sige, at ekstra penge ikke må betyde, at vi bare skal læne os tilbage. Vi må hele tiden have fokus på at drive kommunen bedre, siger John Dyrby Paulsen.

