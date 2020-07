Slagelse som handelsby går efter flere priser

Slagelse med i dyst om detailpriser.

Når landets bedste, hyggeligste, flotteste, mest servicemindede og innovative handelsby skal kåres til efteråret, er også Slagelse med i puljen.

Slagelse - 04. juli 2020 kl. 11:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når konkurrencen »Danmarks Bedste Handelsby« spænder af til efteråret for 8. gang, er også Slagelse med i feltet.

Ifølge erhvervs- og cityforeningen Business Slagelse har byen det, der skal til for i hvert fald at hive en af flere priser fra hylden med hjem til den vestsjællandske stad.

- Vi har faktisk rigtig meget at byde på. En bymidte, der fungerer, med et center og en masse områder omkring os, hvor der er butiks- og handelsliv, mener koordinator Helle S. Madsen, som taler på vegne af et helt og enigt markedsføringsudvalg, der har sagt ja til at deltage.

- Vi havde egentlig bestemt os for sidst, at vi ikke ville være med. Hele detailhandlen har jo været lukket ned og så videre, men nej. Vi har sat så meget i gang, og vores butikker har stået for så meget selv, så selvfølgelig skal vi være med, pointerer Helle S. Madsen.

Flere priser at vinde Slagelse går ikke underligt efter hovedprisen »Danmarks Bedste Handelsby 2020«. Mindre kan dog også gøre det, såfremt byen kommer i betragtning ud af de omtrent 30 handelsbyer, der deltager.

- Vi ønsker reelt set bare, at nogle sætter pris på det, vi alle har gjort. Vi synes, at der er blevet gjort så meget det seneste år, så derfor vil vi gerne være med, siger Helle S. Madsen, som i forhold til, hvad der sker i fremtiden, i flæng nævner de fremrykkede renoveringsprojekter i byen - til dels Fisketorvet - ligesom de så omtalte pullerter, der skal hindre, at biler uden ærinde kører ind på gågader og stræder til brug for de spadserende trafikanter, er på tapetet til opførelse inden for det næste halve år.

Hun præciserer dog især, at det er butikkerne, der har formået at skabe sig en omsætning på alternative måder de seneste måneder.

- Mange aflyste aktiviteter er blevet afløst af arrangementer, der kunne lade sig gøre med fokus på retningslinjer. Og i butikker har man tænkt kreativt, lyder det fra Business Slagelse.

Tal byen op For at vinde skal alt spille. Som et minimum skal osende gæster være glade for byens detailhandel, caféer, liv og så videre.

Vinderne findes på baggrund af resultaterne af en interviewanalyse med i alt 100 stamkunder. Det vil sige kunder, der handler i byens butikker mindst én gang om måneden - i hver af de deltagende byer.

Kunderne spørges til deres holdninger om blandt andet byens atmosfære, butikslivet, serviceniveauet samt en række andre forhold.

Desuden indgår en bedømmelse af de enkelte handelsbyer ud fra en række spørgsmål besvaret af den enkelte by.

- Så i Business Slagelse stilles vi også en række spørgsmål, forklarer Helle S. Madsen, der mener, at alle bør tale byen op.

Konkurrencen står Detail Forum og Institut for Center-Planlægning (ICP) for.

Sidste år vandt Vejle hovedprisen, som byen også tidligere er rendt med. Rettere i 2014.