Slagelse som centrum for esport

Slagelse - 21. marts 2020 kl. 18:00 Af Arne Svendsen

Sørby Esport var den første eSportsforening i Danmark, og siden er 200 nye eSportsforeninger skudt op landet over. Esporten oplever stor succes i Danmark og forbundet Esport Danmark (ESD) ønsker at styrke Danmarks position som førende eSportsnation på europæisk plan.

For at understøtte den strategi vil Sørby Esport etablere en lokalafdeling af ESD i Slagelse Kommune, som skal være med til at præge og styrke landets foreninger.

Samtidig skal lokalafdelingen tiltrække flere store esports-aktiviteter til Slagelse Kommunes haller.

Kommunens økonomiudvalg har netop bevilget 500.000 til oprettelse af den nye lokalafdeling.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) siger i en udsendt meddelelse fra kommunen, at kombinationen af Sørby Esport og en lokal ESD-afdeling er helt rigtig til at understøtte arbejdet med at udbrede eSporten i foreningsdanmark.

Han mener, at det vil bidrage til at gøre Slagelse til et centrum for eSport i Danmark.

- Derfor har vi i økonomiudvalget ud fra en faglig vurdering fra SportOne valgt at bakke op om ambitionerne, siger borgmesteren.

De 500.000 kr. skal bruges til at oprette lokalafdelingen, som bliver et sekretariat under forbundet ESD. Her er målet blandt andet at sikre, at alle foreninger rundt om i landet får gode rammer til at styrke deres lederskab i de enkelte foreninger.

- I dag sidder 5-600.000 mennesker og spiller eSport hver eneste dag. I Venstre er vi optaget af at få flere, specielt af de unge, med i foreningsdanmarks fællesskaber, og her kan Sørby Esport noget særligt med klare og tydelige værdier, en forventning om, at man også rører sig fysisk, passer sin seng og får noget ordentlig at spise. Hvis disse værdisæt kan udgå fra Slagelse, så vil vi blive et centrum i Danmark for eSporten herhjemme, og det støtter vi gerne, siger Stén Knuth (V), medlem af økonomiudvalget.

Anders Sørensen fra Sørby Esport er netop blevet en del af bestyrelsen i Esport Danmark.

Han siger, at Sørby Esport siden 2017 har påpeget vigtigheden af, at ESD får dannet et sekretariat.

- Vi har været med til at beskrive forbundets strategitekst i forhold til foreningslivet, og vi vil med et kommende sekretariat i Slagelse kunne fortsætte med at præge og styrke eSportens foreninger med mere kvalificeret viden. Vi er naturligvis rigtig glade for den opbakning, som vi har mødt hos Slagelse Kommune, og vi vil straks tage fat på forbundssponsorater og foundraising, så vi kan fastholde og udvikle vores forbundssekretariat, siger Anders Sørensen.

Han oplyser, at sekretariatet bliver det eneste af sin art i landet. Det bemandes med en enkelt person. Hvem det bliver, er der ikke taget stilling til.

Anders Sørensen siger videre, at man også har planer om at bruge Slagelse eSportscenter på Slagelse stadion til at afholde workshops, kurser og forbundsevents.

Samtidig har man som mål at trække eSportsaktiviteter til kommunens haller, så Slagelse Kommune kan få mere synlighed.