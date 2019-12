Slagelse slanker ledelse: Jyder gjorde det samme - og fortrød

Se billedserie Fredericias byråd er vendt på en tallerken. Slankning af ledelse var en fejl. Det er det ikke i Slagelse, mener borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Slagelse - 19. december 2019 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktionens skæbne på rådhuset i Slagelse blev forleden beseglet, da 16 af 31 byrådspolitikere formelt slankede ledelsen og fjernede et direktionslag.

Nu indledes processen, der skal afgøre om de tre direktører skal blive i Slagelse, eller om de hellere vinker farvel til deres arbejdsplads med en klækkelig milliongage i rygsækken i henhold til en eventuel fratrædelsesaftale.

Det ligger i kortene, at både økonomi- og teknikdirektør Ole Kristensen, erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzell samt børne- og ungedirektør Vini Lindhardt fortsat skal være på rådhuset, men hvordan deres roller - på lige fod med de øvrige centerchefer, der i fremtiden ventes at få betegnelsen fagchefer - bliver, er endnu uvist. Om de også går med til en lønnedgang, som mere eller mindre står skrevet mellem linjerne, er også uvist.

Hvad der dog står tindrende klart, er, at Fredericia Kommune forsøgte med en lignende øvelse for nu to år siden. Den er delvist rullet tilbage. Man er blevet klogere, lyder det.

Efter en slankning af ledelsen, der af politikere betragtes som en svipser, har man således for ganske nyligt besluttet at søge to nye direktører, som sammen med kommunaldirektøren kan have det store overblik.

- Det var simpelthen utilstrækkeligt, og medarbejdergrupper har været frustrerede og råbt op. Det har vi taget til os, siger Susanne Eilersen (DF), der er 1. viceborgmester og partiets gruppeformand

Hun og det øvrige byråd, der så at sige agerer bestyrelse for en 4000 mand stor kommunal organisation, erkender, at et farvel til direktionen på papiret så godt ud i Fredericia. I praksis ikke.

- Jeg er af den holdning, at jeg hellere bruger penge på varme hænder end dyr ledelse, men vi har simpelthen fået så mange høringssvar fra medarbejdergrupper, som jeg ikke har set mage til i de ti år, jeg har været med i politik. Der skal være en mere tydelig ledelse. Der er mange tunge områder, og vi har fundet ud af, at en kommunaldirektør som den eneste øverst oppe med en koordinerende rolle ikke er nok, bemærker 1. viceborgmesteren.

Det er særligt økonomien, der bærer skylden for, at man i det jyske styrker ledelsen og bruger de ekstra par millioner på kolde hænder. I en tid med pres på servicerammen har man derfor besluttet at slå bak - og ifølge borgmesteren i Fredericia, Jacob Bjerregaard (S), er det vigtigt med mere og synlig ledelse.

Ifølge John Dyrby Paulsen (S), borgmester i Slagelse Kommune, kan manøvrerne de to steder ikke sammenlignes. Modsat det man gjorde i Fredericia for nu et par år siden, har man i Slagelse inddraget medarbejdere og andre hele vejen igennem.

- Derovre skar man ledelsen hurtigt, mens der her har været én lang høring. Vi har haft 40 dialogcaféer med vores medarbejdere, og når vi tæller temamøder med byrådet med, så har det været ret meget, siger han og præciserer i den forbindelse, at der nu ligger en plan for en proces, der står for døren med opgavefordeling og så videre.

- Der ligger en yderligere tidsplan. Jeg kan godt lide, at vi arbejder på den måde. Så bliver løsningerne bedre. Jeg er tryg ved, at også de ansatte, der kan få nye opgaver, bliver inddraget og spurgt til, hvad de gerne vil arbejde med fremadrettet, lyder det fra borgmesteren.

