Lyntest-centret i Søndermarkshallen er lukket, efter at regionen har lagt en ny plan for, hvor de hurtige test skal foretages.

Artiklen: Slagelse slås for at få lyntest tilbage

Slagelse slås for at få lyntest tilbage

Fra i går var det slut med lyntest-centret i Søndermarkshallen. Kommunen arbejder på både et få et fast sted for de hurtige coronatest og mobile enheder i kommunen. Underskriftsindsamling kræver også lyntest tilbage.

Det er der såvel borgere som en borgmester, der håber kan lade sig gøre, selv om Slagelse ikke er en af de kommuner i Region Sjælland, hvor der nu er faste centre, hvor man bare kan møde op, når det passer ind i ens dagsprogram, blive testet og få svar inden for et kvarter.

