I Slagelse Kommune er antallet af visiterede timer til borgere, der får hjemmepleje, steget siden 2010. Det er på trods af, at 68 andre kommuner har skåret i hjemmeplejen. Arkivfoto. Foto: DAVID BECUS/PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI

Slagelse skiller sig positivt ud: De ældre har fået mere hjemmepleje

I mange kommuner er antallet af visiterede timer til borgere, der modtager hjemmehjælp, skåret ned de seneste 10 år - men det er ikke tilfældet i Slagelse. Her er udviklingen positiv, og det er et udtryk for flere faktorer, blandt andet politisk vilje, fortæller både udvalgsformand og leder af hjemmeplejen.

Slagelse - 23. september 2021 kl. 12:30 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

I 68 kommuner er mængden af hjemmehjælp til ældre over 65 år faldet. Det viser nye tal fra Ældre Sagen og Danmarks Statistik, og det kunne læses tirsdag i Sjællandske.

Til gengæld er der også kommuner, hvor antallet af visiterede hjemmehjælpstimer er steget, og det er netop tilfældet i Slagelse Kommune.

I Slagelse Kommune fik borgere, der var visiteret hjemmehjælp, i 2010 i snit 4,32 timers hjemmehjælp hver uge. I 2020 var det tal steget til 4,42 timer i snit. Det er en udvikling på 2,3 procent. Midt i mellem mange »røde« kommuner ligger Slagelse altså med en positiv udvikling.

Derudover viser tallene, at Slagelse Kommune er den kommune, hvor der er det højeste antal timer af hjemmehjælp per visiteret borger sammenlignet med nabokommunerne i Vestsjælland. I Næstved er tallet 3,14 timer, i Kalundborg er det 2,91 timer og i Sorø 3,19 timers hjemmehjælp i snit per uge til visiterede borgere.

Et bevidst politisk valg Ali Yavuz (S) er formand for forebyggelses- og seniorudvalget i Slagelse Kommune. I følge ham er udviklingen et udtryk for en politisk vilje om at fokusere på området.

- Vi har fra politisk hold, også i denne periode, sagt, at der ikke skal skæres i serviceniveauet. Det er vigtigt siger han.

- Vi ligger godt, og det skal vi blive ved med.

Ali Yavuz henviser til Slagelse Kommunes sundhedsprofil - som han også før har henvist til, kunne være bedre. Hvis borgerne fejler flere ting i Slagelse Kommune, og desuden bliver i eget hjem længere, kan det have en betydning på antallet af visiterede timer i hjemmeplejen.

- Uanset, hvordan man vender og drejer det, så er jeg stolt over, at vi har et højt serviceniveau. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er et bevidst politisk valg, siger han.

Flere faktorer Therese Gjerde Jensen er leder for hjemmeplejen i Slagelse Kommune. Hun mener også, det er et udtryk for mange forskellige faktorer, at antallet af visiterede hjemmeplejetimer er steget de seneste 10 år, og hun understøtter udvalgsformanden:

- Politikerne har gennem flere år og flere perioder haft et fokus på, at serviceniveauet ikke må ændre sig. Det er der mange andre kommuner, der har haft en anden dagsorden med, fortæller hun.

Desuden tilføjer hun, ligesom Ali Yavuz, at kommunens sundhedsprofil kan have en betydning, og muligvis, at borgerne i Slagelse Kommune vælger at blive i egen bolig i længere tid, end i andre kommuner.

Det ved hun ikke med sikkerhed, men fortæller, at der ikke er lang ventetid på plejeboliger. Derfor er det altså ifølge hende ikke, fordi det tyder på, at folk er tvunget til at være i eget hjem.

Flere over 65 år Der er kommet markant flere borgere over 65 år til i Slagelse Kommune mellem 2010 og 2020.

For 11 år siden, i 2010, var der ifølge Danmarks Statistik 13.588 borgere i kommunen på 65 år eller derover. I 2020 var den samme gruppe af borgere vokset til 17.301. I år er tallet endnu højere. Der er 17.585 borgere over 65 år i Slagelse Kommune i 2021.

Det tyder derfor på, at der må være markant flere hænder i hjemmeplejen i dag end i 2010, hvis udbuddet har skulle følge med efterspørgslen, og der samtidig er blevet visiteret flere timer til de borgere, der modtager hjemmepleje.

- Der skal afsættes de nødvendige midler i forbindelse med at vi får flere borgere, siger Ali Yavuz.

Der er også sket en udvikling, siger Therese Gjerde Jensen.

- Lidt populært sagt, da jeg startede i 2018 var der 520 i hjemmeplejen, nu er der over 600 ansatte i hjemmeplejen, fortæller hun.

- Vi prøver at følge med fastansættelser efter behovet, tilføjer hun.

Mangel på medarbejdere Selvom der er blevet ansat flere i hjemmeplejen, er det et landsdækkende problem, at der mangler hænder i hjemmeplejen.

Tirsdag skrev Ekstra Bladet om manglen på SOSU-hjælpere, og avisen har fundet, at der lige nu er 8.510 ledige SOSU-jobs på landsplan.

Den problemstilling italesætter Ali Yavuz også. Han fortæller, at det ses, at elever på SOSU-uddannelserne falder fra, og at der skal bruges rigtig mange SOSU-hjælpere i dag - netop fordi antallet af ældre stiger. Derfor skal der rekrutteres flere.

- Det skal gøres attraktivt, vi skal tale områderne op og vi skal rekruttere de gode medarbejdere, siger han.

- Men det handler også om at fastholde de eksisterende medarbejdere, tilføjer han.

Et tilpasset antal opgaver At medarbejdere i hjemmeplejen har for travlt og løber for stærkt er en velkendt problemstilling, som er blevet italesat på landsplan i medierne i flere år. Therese Gjerde Jensen fortæller, at det ikke betyder, det ansatte i hjemmeplejen har skulle løbe hurtigere, fordi borgerne har fået visiteret flere timer.

- De ansatte mærker, de får flere kollegaer, siger hun og tilføjer:

- Når de er ansat i hjemmeplejen får man et »X« antal opgaver per dag. De opgaver er tilpasset arbejdsopgavernes længde. Så i forhold til, at man skal nå mere, gør det ikke en forskel, men der kan være en større borgermængde i et område.

Hun tilføjer slutteligt:

- Min vigtigste pointe er, at der er mange ting, der påvirker antallet af timer, siger hun.