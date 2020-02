I 2017 havde daværende borgmester Stén Knuth (V) besøg fra Wenzhou i Kina. Nu ser de lokale politikere på kommunens venskabsaftaler i det hele taget. Foto: Per Vagnsø

Slagelse ser sig om efter nye venner

Slagelse - 24. februar 2020 kl. 07:00 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verden er blevet mindre, siden kommunen lavede aftaler om samarbejde med venskabsbyer i Sverige, Finland, Norge, Polen og Tyskland. Derfor er byrådets økonomiudvalg i færd med at beslutte sig for, hvordan et fremtidigt venskabsby-samarbejde skal indrettes. Foreløbig har udvalgets flertal bedt administrationen om et konkret oplæg, der skal have fokus på USA, Østen og Mellemøsten.

I forbindelse med budgettet frem mod 2023 aftalte partierne at se på samarbejde med byer i andre lande, og at det skal ske med udgangspunkt i FN-målene om fred, retfærdighed og stærke institutioner og målet om rent vand og sanitet, hvor Slagelses behandling af spildevand kan være interessant i lande, hvor rent drikkevand er en mangelvare.

- Vores ungdom skal have mulighed for at møde verden, og vi skal sende folk ud til andet end Norden. Jeg tror, det er vigtigt, at vores unge ser sig som en del af verden, siger SF's medlem af økonomiudvalget, Jørgen Grüner.

I forbindelse med kommunesammenlægningen besluttede økonomiudvalget i 2007 at fortsætte samarbejderne med de byer, som de gamle kommuner, Slagelse, Korsør og Skælskør, havde haft. Det var venskabsby-samarbejder med Vihti i Finland, Motala i Sverige og Krageø i Norge. Der til kom de officielle venskabsbyer uden for Norden: Police i Polen og Dargun i Tyskland.

Siden da har kontakterne til disse byer været begrænset. Muligheden for at få tilskud til besøg i byerne har primært været brugt af gymnastik- og idrætsforeninger.

Kommunen har dog også støttet Foreningen Nordens pleje af venskabsby-relationer.

Sideløbende har kommunen indgået venskabeligt samarbejde med Wenzhou i Kina, og såvel Slagelse Gymnasium som Gerlev Idrætshøjskole har opbygget og vedligeholdt kontakten til Wenzhou, ligesom Slots Bjergby Daginstitution via Gerlev Idrætshøjskole samarbejder med studerende fra Wenzhou.

Usikkerhed

På sit seneste møde besluttede flertallet i økonomiudvalget også at afvente, om kontakten til kinesiske Wenzhou skal fortsætte.

- Det er, fordi det er usikkert, hvor meget der egentlig ligger i den gamle aftale med Wenzhou, forklarer Jørgen Grüner.

Dansk Folkepartis medlem af økonomiudvalget, Ann Sibbern, mener slet ikke, at kommunen skal bruge centrale ressourcer på internationalt samarbejde. Hun slog på mødet til lyd for, at de decentrale virksomheder skal have frihed til at indgå i internationalt samarbejde.