Slagelse satser på genåbning i små skridt

Regeringen vil fra den 15. april igangsætte en gradvis genåbning af Danmark, og i Slagelse Kommune er man derfor allerede i gang med at forberede en kontrolleret genåbning i henhold til statsministerens anbefalinger fra pressemøde mandag aften.



- Det betyder, at vi tirsdag sætter os sammen med vores skoler og daginstitutioner for at sætte rammerne for at byde børn og elever op til 5. klasse velkommen tilbage til deres daginstitution og deres skoler på onsdag den 15. april – mens elever fra 6. klasse og opefter fortsat vil få virtuel undervisning i hjemmet, lyder fra Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.



- Genåbningen skal naturligvis gøres lidt festligt, men skal først og fremmest gøres med respekt for, at corona-krisen langt fra er overstået. Derfor skal der naturligvis lægges stor vægt på at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og hvis det betyder, at der skal flere voksenhænder til for at gøre ekstra rent og kunne holde børn og elever i små grupper i både daginstitutioner og skoler, så sørger vi i Slagelse Kommune for at skabe økonomisk råderum til det, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).



Økonomiudvalget i Slagelse Byråd mødes virtuelt tirsdag klokken 16, hvor blandt andet situationen og udfordringerne med hensyn til genåbningen vil blive drøftet nærmere, herunder status og eventuelle videre planer for den lokale hjælpepakke på 50 mio. kr. i Slagelse Kommune.



Regeringens plan for den gradvise, kontrollerede genåbning af Danmark vil formentlig også betyde, at såvel byrådsmøde i april som fagudvalgsmøderne i begyndelsen af maj vil blive afholdt virtuelt.