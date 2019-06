Slagelse satser: Lærerens første skoledag skal være i klassen

Slagelse Kommune vil på sigt satse på at tilbyde såkaldte uddannelsesstillinger i alle kommunens folkeskoler for at give flere mulighed for at tage den skolebaserede læreruddannelse, som i øjeblikket udbydes af Professionshøjskolen Absalons afdeling i Vordingborg. Uddannelsen indebærer, at den studerende fra dag ét er to dage om ugen i klasselokalet for at undervise børn, mens ugens tre resterende dage bliver brugt på selv at læse. Foto: Anders Ole Olsen

Foto: Anders Ole Olsen