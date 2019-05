Der er fokus på normeringerne i kommunens daginstitutioner og flertal for at ansætte en pædagog om måneden fra september og frem. Foto: Kurt Johansen

Slagelse sætter gang i bedre normeringer - takket være »populistisk« fløj

Slagelse - 28. maj 2019

Enhedslistens forslag om at ansætte en pædagog om måneden fra september og frem fik uventet borgerlig opbakning på mandagens byrådsmøde i Slagelse. Flere fra venstrefløjen kaldte dog manøvren »populistisk« og efterspørger en mere seriøs tilgang til bedre normeringer i kommunens daginstitutioner.

- Jeg troede, de ville skyde det ned, siger Thomas Clausen (EL), som dog blev glædeligt overrasket og i en sidebemærkning - med et glimt i øjet - indikerede, at der sker noget, bare der ligger et folketingsvalg i horisonten.

Det viste sig nemlig, at den borgerlige fløj i byrådet, herunder Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, tog imod forslaget med kyshånd og således hjalp med til en vedtagelse.

Der blev ellers først lagt op til, at sagen skulle sendes i børne- og ungeudvalget til behandling.

- Vi behøver ikke sende det nogen steder hen. Vi bakker gerne op, lød det imidlertid fra Stén Knuth (V), som over for Sjællandske påpeger, at Venstre gerne deltager i en diskussion om, hvorvidt der skal flere pædagoger ind i børnehaven, hvilket eksempelvis partiet SF direkte går til folketingsvalg på som et krav for deltagelse i et muligt regeringssamarbejde.

Ifølge SF's Helle Blak er den borgerlige opbakning, som altså bevirkede et flertal, i udgangspunktet fantastisk.

- Men det er nu vigtigt, at vi sætter os ned og kigger noget bredere på det, sagde Helle Blak, som i samme åndedrag brugte vendingen »populistisk« til at beskrive de blå partiers - ifølge hende - pludselige fokus på området og det faktum, at Slagelse Kommune fra september skal ansætte pædagogisk personale svarende til én medarbejder hver eneste måned. Et antal, der for Dansk Folkepartis skyld sagtens kunne være tre.

- Det her sker jo kun, fordi der er valg lige om lidt, lød anklagen fra SF, som ønsker højere normeringer, men også mener, at det kræver mere dybde, end hvad byrådet formåede mandag aften.

Populisme-beskyldningen preller dog af på såvel Venstre som Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

- Vi fører ikke valgkamp. Slet ikke, for vi mener faktisk, at her er en god idé, siger Stén Knuth.