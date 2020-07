Ulla Thorbjørn Hansen startede sit arbejdsliv som bankelev i Danske Banks Hellerup-afdeling, men senere trak det kirkelige, og nu går hun efter bispesædet. Her ses hun ved et udendørs bryllup ved Bogensholmlejren i Ebeltoft forleden. Privatfoto

Slagelse-provst officiel kandidat til bispesæde

Ulla Thorbjørn Hansen har skaffet de nødvendige 75 stillere og er klar til at kandidere til at afløse nuværende biskop over Helsingør Stift Lise-Lotte Rebel i dyst med andre kandidater.

Som tidligere omtalt har Slagelse-provst Ulla Thorbjørn Hansen meldt sig som kandidat til at blive ny biskop over Helsingør Stift, og nu er hun også officiel kandidat, idet hun har skaffet de nødvendige 75 stillere.

Det er kun menighedsrådsmedlemmer og præster i Helsingør Stift, der kan være stillere og senere stå for valget af den nye biskop.

Stillerlisten med minimum 75 og maksimalt 150 stillere skal afleveres til Helsingør Stift senest 25. august.

- Det er bestemt ikke, fordi jeg er utifreds med at være provst i Slagelse Provsti, at jeg har meldt mig som kandidat. Det skyldes, at jeg tre gange er blevet opfordret til det. De første gange sagde jeg til mig selv, at jeg jo lige var blevet provst, så det var for tidligt, men efter den tredje opfordring her i foråret besluttede jeg mig for at sige ja, sagde Ulla Thorbjørn Hansen i slutningen af april til Sjællandske.

Meget erfaring Her sagde hun også, at hun mener, at hun allerede har samlet meget erfaring som provst.

- Slagelse Provsti er jo landets største, og derfor giver det at arbejde her hurtigt lige så meget erfaring som at arbejde i et mindre provsti i flere år. Jeg føler også, at jeg har de nødvendige kvalifikationer til jobbet, og så vil det være specielt for mig at afløse Lise-Lotte Rebel, der i sin tid ordinerede mig, siger Ulla Thorbjørn Hansen, der har erfaring fra 24 års virke som præst, 18 års virke som feltpræst, 10 år som ledende beredskabspræst for Region Sjælland og tre år som provst.

Ulla Thorbjørn Hansens kandidatur blev offentligt kendt i april, fordi en stiller, sognepræst Carsten Mulnæs, valgte at skifte til at støtte hende istedet for en af de to øvrige kandidater, provst Peter Birch.

Det meldte han ud på Facebook, hvilket blev opdaget af en journalist på kirke.dk.

Ulla Thorbjørn Hansen var præst i Glostrup fra 1998-2008. I den forbindelse var hun også redaktør af Helsingør Stiftsblad.

I 2008 blev hun sognepræst i Roskilde Domsogn.

En stilling hun havde indtil hun i 2017 tiltrådte som provst i Slagelse

Arbejdsmiljø vigtigt Ulla Thorbjørn Hansen mener, at det er vigtigt at flere stiller op til bispeembedet, så man kan få en god debat om Folkekirkens fremtid.

En af hendes mærkesager er at skabe et godt arbejdsmiljø for både præster og ansatte i kirken.

Det kender hun blandt andet til fra sin tid i Glostrup, hvor hun også var tillidsrepræsentant i provstiet.

Ulla Thorbjørn Hansen er født i Birkerød, men har tilbragt en del af sine barndomsår i Slagelse.

Valgkamp via video Bispevalget blev udskrevet kort før sommerferien, og på grund af corona-restriktionerne har det været svært for Ulla Thorbjørn Hansen som udefrakommende kandidat at komme rundt og præsentere sig for menighedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift.

Derfor har hun valgt at lave en række videos, som bliver lagt på facebook og hjemmesiden www.ullathorbjoern.dk

Bispevalget finder sted i perioden 22. september til 13. oktober og forinden vil der være en række valgmøder i Helsingør Stift, hvor man kan møde alle kandidater.

Flere gange i tv Ulla Thorbjørn Hansen har dog udover videoer også lavet en præsentationsfolder, som hun deler ud til menighedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift, når det er muligt.

Den vil også blive omtalt i næste udgave af Stiftsbladet for Roskilde Stift.

Udover at være præst, provst, feltpræst og beredskabspræst er Ulla Thorbjørn Hansen også forfatter, idet hun i 2018 blandt andet på baggrund af sine erfaringer som feltpræst skrev bogen »Dødsbud« om underretninger ved pludselige dødsfald.

I den forbindelse var hun i Go'morgen Danmark, Aftenshowet og DR2 på dagen. Siden har hun medvirket i en lille film med titlen »Nærsyn«, lavet af Torben Schou fra DR1.

- Endelig vil nogle folk have set mig i DR1's dokumentar serie: Min fars krig, hvor jeg medvirkede i det 3. afsnit. Dokumentarserien tager afsæt i Dortes fortælling om hendes oplevelser under besættelsen som barn af en modstandskæmper. Og jeg blev bedt om med min baggrund som blandt andet feltpræst igennem mange år at tale med Dorthe om, hvordan voldsomme hændelser påvirker de involverede og deres nærmeste, fortæller Ulla Thorbjørn Hansen.

Hun sagde ja til at medvirke, fordi hun tænkte, at det er vigtigt, at historien kommer frem.

- Men også fordi jeg selv har en vis interesse i sagen. Mine bedsteforældre havde hemmeligt trykkeri i deres hjem i Gentofte, og min farfars bror, Palle Hansen, som også var modstandsmand, blev dræbt, inden han nåede hjem fra ophold i kz-lejren Neuengamme, fortæller Ulla Thorbjørn Hansen.

Andre kandidater Ulla Thorbjørn Hansen har indtil nu tre konkurrenter i »dysten« om bispesædet.

Det drejer sig om Eva Holmegaard Larsen, som er præst i Nødebo og Gadevang, Peter Birch, som er provst i Gentofte Provsti og Asser Skude, som er præst i Bellahøj Kirke.

Andre kandidater har mulighed for at melde sig indtil 25. august.

Valget skal afvikles digitalt med stiftets 1600 menighedsrådsmedlemmer og præster som vælgere.

Første afstemningsrunde slutter 13. oktober. Hvis ingen af kandidaterne får mere end 50 procent af stemmerne, bliver der en anden runde med de to kandidater, der fik flest stemmer i første runde.

Anden runde afsluttes 18. november.