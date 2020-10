Provst Ulla Thorbjørn Hansen mener, at en lav stemmeprocent var medvirkende til, at det ikke lykkedes at få bispevalget ud i en anden runde, hvor kun de to kandidater med flest stemmer var på stemmesedlen. Privatfoto

Slagelse-provst ind på andenplads ved valg af bisp - prøver måske igen

Der blev sagt tillykke til provst Ulla Thorbjørn Hansen med en flot andenplads i kampen om bispestol i Helsingør. Hun ærgrer sig lidt over, at det ikke lykkedes at få valget ud i en anden runde, men glæder sig samtidig over nu igen at få mere tid til at være sammen med familie og venner.

Slagelse - 15. oktober 2020 kl. 09:24 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Det lykkedes ikke for Slagelse-provst Ulla Thorbjørn Hansen at blive ny biskop i Helsingør Stift. Allerede i første valgrunde blev valget afgjort til fordel for provst Peter Birch, der her fik over de nødvendige 50 procent af stemmerne. Helt præcist 53 procent.

