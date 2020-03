Se billedserie Lokale foreninger i Ringparken er gået sammen om at afholde et stort motionsløb for alle borgere i Slagelse. Beboerne har arrangeret løbet i samarbejde med en lang række civilsamfundsaktører. Løbet er åbent for alle.

Slagelse løber sammen

Slagelse - 08. marts 2020 kl. 10:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede nu er eleverne i de tre 6.klasser på Marievangsskolen i gang med at træne op til Slagelse Løbet. Men Slagelse Løbet er for alle, og selv om det hedder et løb, er det også okay at gå de enten to en halv eller fem kilometer, som er dagens to distancer lørdag den 18. april.

- Vores mål med Slagelse Løbet er have et forløb og motionsløb med fokus på sundhed og bevægelse for alle borgere i Slagelse Kommune, lyder det fra arrangørerne, der er Foreningen Ringparken, Slagelse Delta Atletik, Marievangsskolen, beboere fra Ringparken, Nordhuset og Helhedsplanen En Fælles Indsats.

På Marievangsskolen er det Per Rønnow fra Slagelse Delta Atletik, der hver onsdag frem mod løbet træner eleverne i 6. klasse, der bliver udfordret i både atletik, stafetløb og meget andet for at være klar til start lørdag den 18. april klokken 10, hvor starten går fra Nordhuset på Albert Ibsensvej 1.

Udover det åbenlyse formål med at sætte fokus på sundhed og bevægelse, så er det også et håb fra arrangørernes side, at løbet skal engagere beboerne i Ringparken og i fællesskab medvirke til en sund aktivitet og ikke mindst skabe nye fællesskaber og netværk, som vil have en positiv indflydelse på Slagelse og lokalområdet.

Det er muligt at læse mere om motionsløbet Slagelse Løber på www.slagelseløber.dk, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig. Løbet sker i samarbejde med DGI, Red Barnet Ungdom og Slagelse Kommune, og i forbindelse med løbet bliver der indgået aftale med lokale virksomheder. Alle donationer går her direkte til Red Barnet Ungdoms lokale arbejde i Slagelse. Alle virksomheder kan støtte med et sponsorat per deltager.