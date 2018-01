Slagelse kom fredeligt ind i det nye år

Et kik på byens postkasser gav også et indtryk af, at tidligere års voldsomme hærværk er en saga blot. Postvæsenet har i de senere år gjort det besværligt at åbne de røde kasser mere end et par millimeter omkring nytår, og det har vist sig at være ganske effektivt i forhold til at undgå hærværk. Faktisk så vi ikke en eneste ødelagt postkasse.