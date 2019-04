Talentprisen overrækkes på Hotel & Restaurantskolen i København 30. april. Læs mere på: www.olufbronnumfondenstalentpris.dk.

Slagelse-kok nomineret til talentpris

Slagelse - 03. april 2019 kl. 20:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 20-årige Sebastian Holberg Svendsgaard, der er nyuddannet kok, er nomineret til Oluf Brønnums Fonds Talentpris.

Prisen uddeles til en nyudlært kok med et håndværksmæssigt talent ud over det sædvanlige - og vinderen modtager foruden æren et rejsegavekort på 50.000 kroner.

Sebastian Holberg Svendsgaard er ordblind - og det betød, at skolen ikke var noget rart sted at være. Først da han kom på Næsgaard Efterskole for at tage 9. klasse og fik lov at hjælpe til i køkkenet, oplevede han, at der rent faktisk var noget, han var god til.

På grundforløbet på ZBC i Slagelse blev han bekræftet i, at han var på rette vej - og selv om han ikke klarede sig godt i de skriftlige opgaver, blev der lagt mærke til ham.

Det store engagement førte til, at han kom i mesterlære på den prisvindende Restaurant Babette i Vordingborg. Og siden er det kun gået opad.

På Babette beviste Sebastian for alvor, at han har et talent ud over det sædvanlige.

- Han er seriøs, ambitiøs og målrettet. Mine kokke skal kunne gå ud og få job i et hvilket som helst køkken i verden, og det er virkelig lykkedes med ham. Han har som den eneste vundet DM for kokkeelever to gange, siger Vivi Schou, Restaurant Babette.

Det er således ikke uden grund, at Sebastian Holberg Svendsgaard, der i dag arbejder på gourmetrestauranten Geranium i København, er ét af de i alt seks talenter fra erhvervsskolerne i København, Hillerød og Slagelse, der er nominerede til Oluf Brønnums Fonds Talentpris.

- Fonden håber på at øge opmærksomheden omkring kokkefaget og få flere til at søge denne vej. Vi er i Danmark et gastronomisk magtcenter, men for at fastholde dette, kræver det, vi bliver ved med at udvikle dygtige fagfolk, hvilket vi gerne vil give vores beskedne bidrag til, siger Anders Brønnum-Schou.