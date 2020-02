Se billedserie Rådhuspladsen er et af de steder, der skal forvandles og fremtidssikres. Det er oplægget fra borgmester og Business Slagelse. Foto: Steen Clausen Plan og Udvikling

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse klar med millioner til forskønnelse af bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse klar med millioner til forskønnelse af bymidten

Slagelse - 01. februar 2020 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et storstilet millionprojekt, der fra midten af 00'erne og frem skulle omdanne Slagelses centrale stræder for bilende trafik til deciderede torve og give midtbyen et tiltrængt ansigtsløft, gik i stå, inden man nåede halvvejs.

Pengene, der var sat af, forsvandt i forbindelse med kommunesammenlægningen, og siden har det undret handelsdrivende, at man fra kommunens side aldrig genoptog forskønnelsen af de 12 torve.

Nu sker der noget, hvilket er godt nyt. Politikere i erhvervs- og teknikudvalget skal i næste uge drøfte fordelingen af de otte millioner kroner, der er sat af til renovering af kommunens torve. Således skal man finde ud, hvor mange penge der skal skydes i retning af de tre købstæder: Slagelse, Korsør og Skælskør.

Millioner sat af Otte millioner kroner skal fordeles mellem Slagelse, Korsør og Skælskør. Fire for hvert af årene 2020 og 2021. Her har de tre erhvervs- og cityforeninger haft en hel del af skulle sige.





I Slagelse satses der på:



Forskønnelse af Fisketorvet og gågadestrækningen fra Gl. Torv til Rådhuspladsen

Optimering af belægning samt etablering af en »spansk trappe« ved Fisketorvet op imod Sct. Mikkels Kirke. Om muligt til brug for musikscene eller lignende.

Optimering af parkeringsforhold i Træskogården, hvor i forvejen Atlantia, der har købt City 3, har visioner om det samme. Dermed er et samarbejde relevant.

Forretningsmodel for etablering af parkeringshus i Gørtlergade. Det vil koste 300.000 kroner at få undersøgt (inklusive rådgivning og business-case). Meningen er, at Gørtlergade 4 sælges til nedrivning mod, at investor går med på parkeringshuset. Otte millioner kroner skal fordeles mellem Slagelse, Korsør og Skælskør. Fire for hvert af årene 2020 og 2021. Her har de tre erhvervs- og cityforeninger haft en hel del af skulle sige.I Slagelse satses der på: Allerede har man for Slagelses vedkommende afsat penge til ambassadepullerter og andre trafikale sikkerhedsforanstaltninger. Byens del af de otte millioner kroner skal derfor ikke bruges på netop det, men på en forskønnelse af bymidten.

Ifølge Slagelse Kommune har der været »et vist efterslæb i forhold til investeringer«, hvorfor det giver mening, at der snart sættes noget i værk, hvilket vækker smil hos Business Slagelse.

- Vi er nødt til at udvikle i stedet for at afvikle. Vi skal gøre byen lækker, og der skal være liv og detailhandel, for ellers gider man ikke bosætte sig i byen, siger formand Torben Kjerulff, der er glad for prioriteringen, men heller ikke vægrer sig ved at være bramfri.

- Det er på tide, at der sker noget, i stedet for at politikere bare snakker. De skal også vide, at der skal sættes penge af i budgettet de kommende år, lyder det fra formanden.

På tide med et fokus I Slagelse bør de givne millioner bruges på gågade-strækningen fra Gl. Torv og Fisketorvet til Nytorv og Rådhuspladsen, lyder ønsket.

Særligt sidstnævnte trænger, og i forhold til parkeringsplads og kælderen under, hvis renovering tidligere har været en pebret fornøjelse, skal der fremtidssikres.

- Rådhuspladsen har en udløbsdato, og vi skal ikke nå dertil, at der skal skilte op og pladsen spærres af, fordi det hele er ved at brase sammen. Det skal ordnes inden, siger Torben Kjerulff, hvis ønske nyder genklang på rådhuset.

Her bakser man for tiden med et skitseoplæg på en omdannelse af Slagelse, hvor der imidlertid skal sættes et noget større millionbeløb af.

- Vi vil gerne udvide bymidten, men den investering, vi gør, skal jo række 20-30 år ud i fremtiden. Samtidig skal vi sætte en ny standard for parkering, mener borgmester John Dyrby Paulsen (S), der har fået udarbejdet et oplæg med fem parkeringszoner.

Det er dog helt og holdent på skitseniveau.

- Hvis vi får nogle parkeringszoner med tilhørende parkeringshuse, kan vi gøre noget andet med Rådhuspladsen. Vi skal simpelthen have en masterplan for udviklingen af Slagelse, og den skal selvfølgelig besluttes og drøftes politisk, siger han.