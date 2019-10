Slagelse klar med ladcykler

- Gennem midlerne fra EU-projektet har vi i Slagelse Kommune indkøbt fire ladcykler, som vi har stillet til rådighed for at undersøge om ladcyklerne kan benyttes til forskellige transportopgaver i stedet for biler. To af ladcyklerne er placeret ved Bisserup Havn og Bisserup Sejlklub, hvor man afprøver, om cyklerne kan bruges i forbindelse med aktiviteter og fragte materialer frem og tilbage. Samtidig kan cyklerne også stilles til rådighed for de besøgende, som lægger deres båd til ved havnen. Der er blevet taget rigtig godt imod ladcyklerne, og de bliver brugt flittigt, fremfor at starte bilen til en lang række småture. Derfor undersøger vi også lige nu muligheden for, om vi i samarbejde med en af boligforeningerne kan stille en eller flere ladcykler til rådighed i et bæredygtigt boligområde, så beboerne kan låne ladcyklerne til indkøb, praktiske gøremål med videre frem for at tage bilen, siger udviklingskonsulent Finn Vedel Pedersen i Slagelse Kommune.