Foreløbig kører elbusserne kun i enkelte, sjællandske kommuner. Blandt andet i Ballerup. Foto: Joachim Christensen

Slagelse kan få elbusser

Slagelse - 14. februar 2020 kl. 09:33 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om nogle år er det ikke sikkert, at man kan høre busserne, der kører rundt i Slagelse by og nærmeste omegn. Det er højst sandsynligt, at de ville trille lydløse rundt, fordi de kører på strøm. Medlemmerne af byrådets erhvervs- og teknikudvalg har i hvert fald erklæret sig interesserede i at få elbusser til byen ved det kommende udbud af Movias kørsel i kommunen.

- Det bliver primært i Slagelse, hvor det er sund fornuft og rigtig godt af hensyn til miljøet, siger udvalgets næstformand, Flemming Erichsen (S).

I alt har kommunen tænkt sig at gå efter, at 9 ud af 17 buslinjer skal betjenes af elektriske køretøjer, og det harmonerer med Movias mål om, at mindst halvdelen af busserne i trafikselskabets område skal være elbusser.

Foreløbig kører der kun elbusser i Egedal, Ballerup, Roskilde, Københavns og Frederiksberg Kommuner. 76 i alt, og i det næste udbud af kørslen for 2021 og 2022 kan det antal stige med 124.

I første omgang kan problemet blive, at elbusser er dyrere end dem, der kører på diesel, men ifølge udvalgsnæstformanden i Slagelse er kommunen klar til at betale merprisen.

- Ja, det er vi sådan set for klimaet skyld. Det, der irriterer os, er, at kontrakterne er 12 år lange, siger Flemming Erichsen og understreger, at der ikke er truffet endelig beslutning endnu.

Kommunerne er ikke forpligtet til at sørge for CO2-fri buskørsel, og ifølge Movia er det i øjeblikket, afhængigt af ruten, mellem tre og 10 procent dyrere at have en elbus kørende i forhold til den på diesel, ligesom den er dyrere i indkøb. Samtidig er det usikkert, hvad en kommende klimalov vil stille af krav til kommunerne.

Under alle omstændigheder har planlægningsdirektør Per Gellert, Movia, tidligere her i avisen advaret mod at skære ned i driften for at få råd til at købe dyrere busser.

- Uanset hvad der køres med, er det jo bedre at få folk til at køre med offentlig transport, lød det.