Slagelse er kåret til årets juleby. Her er det markedsføringsudvalget under Business Slagelse ved en af de julende nyerhvervelser. Foto: Evan

Slagelse kåret til årets juleby

Slagelse - 18. december 2020 kl. 10:55 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Meterhøje kronhjorte, en »selfie-kane«, som har været ultrapopulær i løbet af december måned, en julemand ved rådhuset, musik på torvene, lyskæder og meget, meget mere.

Slagelse ligger ikke på den lade side, når talen falder på pynt og julestemning. I år er der skruet yderligere op, efter man sidste år investerede i en hjortefamilie i aluminium med såvel LED-lys som »wow«-effekt. Og det har båret frugt og vakt lys i en mørk tid.

Faktisk ser det så godt ud, at Slagelse er kåret til årets juleby i DR P4 Sjællands sendeområde. I slutspurten deltog også Stege og Skælskør.

- Og det er jo vildt, at Slagelse Kommune havde to købstæder med i top 3, lyder det glædestrålende fra Helle S. Madsen, Business Slagelse, som er overmåde stolt over kåringen.

- Vi er stolte og glade, siger hun i kølvandet på hæderen, der er givet, efter hele ti byer har været nomineret.

Der er i samme forbindelse ros til kommunens entreprenørservice, som i flere år har bakket op.

- Det samarbejde, vi har med kommunens entreprenørservice, er fortrinligt. Det ser vi ikke i mange andre kommuner, siger Helle S. Madsen, der mener, at markedsføringsudvalget under Business Slagelse også fortjener et klap på skulderen.

Viceborgmester Villum Christensen (LA), der også er formand for erhvervs- og teknikudvalget, glædes over, at der er så mange, der brænder for julen og byen.

- At der er det samspil, er vigtigt, siger Villum Christensen, der gerne indrømmer, at han selv anså investeringen af de tre kronhjorte sidste år som »vovet«.

- Men det var jo nok lige det, der kunne gøre noget ekstra, mener han.

Byen kåres på baggrund af udsmykningen og de tiltag, der er gjort i en tid med corona. Eksempelvis har julemanden visir på.

- Vi har virkelig tænkt i, hvordan vi kunne gøre det flot i respekt for smitterisikoen og så videre, siger Helle Madsen.

P4 vil være til stede i byen den 23. december.