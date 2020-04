Se billedserie - Robotterne giver os mere tid til anden vedligeholdelse end klipning af banerne, siger Sten Bartelsen, der er teamleder på drift af idrætsarealer. Han ses her ved kommunens største robotklipper, der holder græsset nede på de to baner ved Slagelse Stadion. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Slagelse i front med robotter

Slagelse - 02. april 2020

Robotter er fremtiden i mange brancher, og i Slagelse har man faktisk lagt sig i selen for at være med i førerfeltet, når det gælder anvendelse af robotter til klipning af kommunens mange boldbaner.

17 robotter har man i sving rundt omkring i kommunen, og flere vil følge de kommende år, oplyser entreprenørchef Peter Johansen.

- Vi vil dog stadig beholde en enkelt traktor med græsklipper, for der kan jo ske det, at en eller flere af robotterne går i stykker, hvorefter det vil kunne tage flere uger at få nye på plads. Så skal vi stadig kunne rykke ud og klippe banerne, siger entreprenørchefen.

Sten Bartelsen, der er såkaldt groundsman og teamleder på drift af idrætsarealer, fortæller dog, at robotterne har fortrængt den anden græsklipper, som man tidligere havde i gang.

- Målet har ikke været at spare driftskroner, men mere at bruge resurserne bedre. Robotterne betyder, at vi er i stand til at bruge mere tid på den øvrige banepleje med blandt andet vertikalskæring og mekanisk ukrudtsbekæmpelse, nu vi ikke skal bruge så meget tid på at køre rundt og klippe banerne, siger Sten Bartelsen.

Peter Johansen siger dog, at der på sigt kan komme en økonomisk besparelse.

- Det bliver ikke de første år, da der er en del etableringsomkostninger med indkøb af maskiner, klargøring af areal og dialog med brugerne. Men i år tre og fire ser det ud til, at »bøtten tipper«, så der bliver en økonomisk fordel, siger Peter Johansen.

Sten Bartelsen siger, at han har set robotklippere, som er i fin stand efter otte års tjeneste, så der er håb om god økonomi i projektet.

Robotklippere sparer også tid på landevejen for kommunens folk.

- Således er vi i øjeblikket ved at installere robotklippere på banen i Rude. Det vil betyde, at man fremover sparer 20 kilometers traktortur med en græsklipper fra Skælskør, fortæller Sten Bartelsen.

Han er i løbende kontakt med leverandørerne af robotterne omkring nye tiltag og har blandt andet fundet frem til, hvordan man kan få flere små robotklippere til at arbejde sammen om at slå et stort areal.

Han eksperimenterer også med at bruge robotter til ukrudtsbekæmpelse.

Således har han sat et par små harver på en af de robotklippere, der klipper græsset i Havrebjerg, hvor boldbanen bruges af de mange krolfspillere.

- Harverne stresser ukrudtet og vi håber naturligvis, at det til slut helt forsvinder, fortæller Sten Bartelsen.

Endnu er det dog sådan, at vertikalskæring og ukrudtsbekæmpelse sker med maskiner, der er trukket af en traktor.

- Men i modsætning til nogle andre kommuner bruger vi små lette traktorer, så vi kan køre tidligere på banerne om foråret, siger Sten Bartelsen.

Slagelse Kommune fik de første robotter for knap fire år siden, og i år udbredes de yderligere.

- Vi er stolte af den udvikling, vi har skabt de seneste år på dette felt her i Slagelse. En udvikling som har tiltrukket nysgerrige blikke fra kolleger rundt omkring i branchen. Både indenfor det offentlige og det private, siger Peter Johansen.

Kommunen deltager i erfagruppe om robotter og tager aktivt del i videndelingen gennem Groundsman Association Denmark (GAD) samt KEF (Kommunalt Entreprenør Forum).

Et af de steder, hvor man har haft gode erfaringer med robotklipningen er i Slagelse B & I.

Her havde kommunens største robotklipper sidste år sin første sæson med at holder græsset nede på de to baner udenfor stadion, hvor førsteholdet træner og blandt andre U19 holdet spiller kampe.

Det skete til stor stor tilfredshed for Paw Jepsen, der er frivillig administrativ medarbejder i klubben.

- Græsset var klippet godt og jævnt hele sæsonen. Når man bruger en almindelig græsklipper, kan man ikke undgå, at der kommer til at ligge nogle græsklumper, men det har vi helt undgået, siger Paw Jepsen.

Han roser generelt kommunens gode vedligeholdelse af banerne og giver den æren for, at klubben var i stand til at bruge banerne til langt hen på efteråret.