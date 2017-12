Slagelse har spildt millioner i brintprojekt

Af aftalen fremgik, at Slagelse Kommune skulle være partner i projektet. Det skete aldrig. I en rapport fra det statsautoriserede revisionsselskab Deloitte afsløres, at Slagelse ikke var i nærheden af at blive partner, ligesom kommunen heller ikke har fået den nødvendige viden og dokumentation om JIVE-sagen fra EUE ApS. I bedste fald kunne det måske have fået kommunen til at reagere på, at konsulentvirksomheden ikke overholdt den indgåede aftale.

Revisorerne konkluderer, at Slagelse Kommune derfor ingen forpligtigelser har i JIVE-sagen, men heller ingen krav på godtgørelse for det arbejde, som de har betalt EUE ApS for at udføre. Et arbejde som EUE ApS har givet videre til Herning Kommune. At gøre krav gældende mod EUE ApS vurderes grundet konkursen ikke at være muligt.