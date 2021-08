Vestermose Natur- og Idrætsfriskole hejser for femte år det grønne flag for at være certificeret grøn skole - her blev det hejst tilbage i 2019. Nu er skolen også blevet en verdensmålscertifiseret 2030 SKOLE, og det er blandt andet på grund af arbejdet som Grøn Skole. Arkivfoto

Slagelse har fået en verdensmålsskole

Netop fordi skolen allerede har været Grøn Skole i fire år, tror Søren Hasselberg ikke, at den nye verdensmålscertificering kommer til at gøre den helt store forskel for børnenes hverdag.

I en pressemeddelelse skriver skolen desuden, at der er planer om mere bæredygtig energiforsyning i form af for eksempel varmepumper og solceller, og at skolen har et ønske om at bygge et stort formidlingsrum, et naturauditorium, der blandt andet skal kunne benyttes til kurser og foredrag.