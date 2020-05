Slagelse-forretning genopstår i Skælskør

29. maj bliver der atter liv i Algade 30 B, når Lone Hansens tøjbutik, Villa Patina, genopstår cirka et år efter, at den lukkede på Rosengade i Slagelse. Lone Hansen måtte sige stop på grund af problemer på den private front.

Lone Hansen har netop åbnet forretningens webshop, som hun ikke vil nøjes med, for man skal ud at vise ansigt, som hun siger.

Det skortede ikke på kunder, den korte tid hun drev forretningen i Slagelse, men i hvert fald til at begynde med får hun ingen ansatte i butikken.

- Nej, men man kan da håbe på, at jeg får så travlt og så stor en omsætning, at jeg skal have en medhjælper, siger hun.