Se billedserie Heidi Gran Hansen vil bruge sine personlige erfaringer i arbejdet med at etablere grupper for pårørende til psykisk syge. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse-forening i fare for at lukke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse-forening i fare for at lukke

Slagelse - 16. februar 2020 kl. 09:43 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Heidi Gran Hansen og Anna Larki ved lige, hvilke tilbud de vil starte, hvis det lykkes at bevare SIND Slagelse.

En netværksgruppe for mennesker, der lever med psykiske vanskeligheder, og pårørendegrupper for børn og unge, står øverst på ønskelisten.

Finder de bare ét menneske mere, der vil træde ind i bestyrelsen, kan ønskerne blive til virkelighed. For det kræver nemlig mindst tre frivillige bestyrelsesmedlemmer at bevare SIND Slagelse, og lige nu er de kun de to.

Heidi brænder især for at starte tilbud til pårørende.

- Min mor lever med en psykisk lidelse, og det fyldte meget i min barn- og ungdom, fortæller Heidi og fortsætter

- Der var ingen hemmelighed at min mor i perioder var syg. Men hverken skolen eller hospitalet spurgte, hvordan jeg havde det. Mine behov blev overset, og det fik mig til at føle mig anderledes. Som ung begyndte jeg at fortælle om, hvordan det var for mig at leve med min mors sygdom. Men det endte ofte med velmenende råd, som jeg ikke kunne bruge til noget.

I en gruppe for unge pårørende i SIND København fik Heidi de redskaber, der gjorde det muligt at få et godt liv sammen med moren.

- For mig handlede det om at lære at sætte grænser. Små ting der betyder, at min mor og jeg i dag har et tæt forhold, og at mine to børn har verdens bedste mormor.

- Ved at møde andre fik jeg også bearbejdet min følelse af at være anderledes. Derfor ved jeg, hvor vigtigt det er, at der findes tilbud for børn og unge pårørende. Og det vil jeg gerne være med til at starte her i Slagelse, siger Heidi.

Annas motivation for at blive en del af SIND Slagelse bunder også i hendes egne erfaringer. I det sidste to år har hun nemlig været i behandling for de psykiske vanskeligheder, som hun har kæmpet med siden hun var helt ung.

- Behandlingen har stabiliseret min sygdom. Men det betyder samtidigt, at jeg skal til at forstå mig selv på en ny måde. Det tager tid, ikke mindst fordi det har taget mange år at få den rigtige behandling. Det er min erfaring, at den bedste måde at lære at forstå sig selv, sker i mødet med ligesindede. siger Anna.

- Selv om jeg er kommet langt, så er jeg langt fra færdig med at skabe mit nye selvbillede. Og derfor vil jeg gerne være med til at starte netværksgrupper for mennesker, der lever med psykiske vanskeligheder i Slagelse, siger Anna.

Både pårørende- og netværksgrupper forudsætter dog, at der er bestyrelsesmedlemmer nok til, at SIND Slagelse kan fortsætte. Og lige nu er det kun de to kvinder, der er sikrer på, at de stiller op, når lokalafdelingen holder generalforsamling den 24. februar.

- Du behøver ikke selv at være berørt af psykiske vanskeligheder for at hjælpe de to kvinder. Det vigtigste er, at du har erfaring med bestyrelsesarbejde eller noget lignende, og at du brænder for at drive og udvikle en lokalafdeling, siger organisationskonsulent Sarah Ø. Bigum fra SIND, der gerne hører fra interesserede på 92 82 10 66.

Generalsamlingen finder sted 24 februar klokken 19.00 på Slagelse Bibliotek i Stenstuegade.