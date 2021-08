Foto Thomas Olsen 040619 LBGT KALUNDBORG - NY FORENING FOR UNGE

Slagelse-forening er med i pride-parade

Slagelse - 14. august 2021 kl. 13:00

For første gang nogensinde er Danmark værtsland for det verdensomspændende LGBTI+-event WorldPride, der kulminerer den 21. august med parademarch gennem København.

Og det bliver med lokal deltagelse. Baros, et fristed i Slagelse for LGBT+-unge i alderen 13-25 år, er nemlig blevet udvalgt til at være en del af paraden.

Det både overrasker og glæder stifter af Baros, Christopher Trung Paulsen.

- Personligt var jeg faktisk lidt usikker på, om vi vil blive godkendt med fortrinsret, nu hvor Baros er forholdsvist nyt, og WorldPride er så stort et arrangement. Men vi ansøgte og håbede på det bedste, og nu kan vi ikke få armene ned af begejstring.

Til selve paraden forventer arrangørerne, at 60.000 deltager, mens publikum vil overstige 500.000.

Der er samlet en delegation bestående af deltagere i Baros, frivillige og et par forældre, der alle kommer til at være slå igennem med budskabet om at der bør være plads til forskellighed.

- Det er intet mindre end fantastisk det her. Vi er alle enormt begejstret for at deltage i priden, og her i næste uge går vi i gang med banner-malingen, fortæller Ida Mikkelsen, der er en del af delegationen.

- Mange af vores deltagere har et brændende ønske om at deltage til paraden, men har ikke kunnet gøre det i manglen på nogle trygge rammer at gøre det i. De rammer er det som vi har sørget for, og det hele sker i samarbejde og aftale med forældre og deltagerne selv, udtaler Christopher Trung Paulsen.

Baros drives af frivillige fra den nye lokale hjælpeorganisation Sammen Om Slagelse, der har som formål at bekæmpe ensomhed og skabe et positivt fællesskab for børn og unge.

Baros er et frirum i Slagelse for LGBT+ unge i alderen 13-25 år, der gerne vil møde andre LGBT+ unge i gode, hyggelige og trygge rammer. De har åbent hver mandag og fredag aften fra kl. 19-21 på Bredegade 10 i Slagelse.