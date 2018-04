Mindretalsgruppen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, vil gå rettens vej. Ankestyrelsen skal først behandle klage over flertallet - og dermed borgmesterens - beslutning. Foto: THOMAS OLSEN

Slagelse følger efter Randers: Blå blok vil både klage og sagsøge

Slagelse - 04. april 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den vragede, borgerlige opposition - blå blok i Slagelse Byråd - vil klage over beslutning om ændring af styrelsesvedtægten, som blev endeligt vedtaget af et snævert politisk flertal bag borgmester John Dyrby Paulsen (S) i sidste uge.

Trods Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, der mistede fem udvalgsformandsposter ved nedlæggelsen af to udvalg, endnu ikke har indklaget beslutningen for Ankestyrelsen, helmer man nemlig ikke.

Det slår Venstres gruppeformand, Knud Vincents, fast over for Sjællandske.

Han er parat til at gå hele vejen. Såmænd også til domstolene, hvor der kan anlægges civile søgsmål.

- Der er ingen frist på sådan en klage, og lige nu er vi i gang med at indsamle materiale, som dokumenterer, at grundlaget for ændringen er usaglig og uden fagligt belæg. Det var og er en politisk udrensning, mener gruppeformanden, der her taler på vegne af hele gruppen.

Byretten i Randers afgør i disse dage en lignende sag, og afgørelsen synes at være lige på trapperne.

Her er omdrejningspunktet en beslutning fra forrige valgperiode - truffet af et flertal bag en borgmester - som bevirkede omlægning af udvalg, hvormed tre oppositionspolitikere måtte opgive deres formandsposter.

De tre har dog senere lagt sag an, idet de mener, at der var tale om hævn og ikke et behov, som udtrykt af borgmesteren, for at ændre en »uhensigtsmæssig« udvalgstruktur.

Det samme er angiveligt tilfældet i Slagelse, hvor John Dyrby Paulsen i begyndelsen af marts først lagde op til dialog grundet snitfladeproblemer mellem udvalgene. En argumentation, han stadig holder sig til i forhold til ønsket om ændringen af udvalgsstrukturen, mens han dog i forbindelse med opsigelsen af samarbejdsaftalen et par dage efter - en aftale, som ellers sikrede et borgerligt flertal i flere udvalg - ikke lagde skjul på, at det var de verbale trakasserier, personangreb og de borgerliges uvilje udi samarbejde, der fik netop den aftale makuleret.