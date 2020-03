Slagelse-firma udvider til det dobbelte

Entreprenørvirksomheden Daugaard Pedersen A/S fra Kolding er i fuld gang med at opføre den nye tilbygning, der skal være færdig til juli.

- Vi er rigtig glade for vores placering i Slagelse med få hundrede meters afstand til motorvejen. Vi har mange varer ind og ud fra hele verden, og det er let for os med en god infrastruktur. Det er med til at optimere vores processer, siger Bjarne Wittendorff Ibsen.