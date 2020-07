Direktør Mogens Pedersen fra Egon?s bliver administrerende direktør for Vikingbus med cirka 775 medarbejdere og 450 busser. I baggrunden de tre øvrige ejere Lars Larsen (Larsenbus), Carsten Papuga (Papuga) og Peter Papuga (Papuga Bus). De fire kommer til at eje 40 procent af firmaet, mens den nordiske kapitalfond Polaris kommer til at eje 60 procent. Foto: Vikingbus / Bjarke Ørsted Foto: Bjarke Ørsted

Slagelse-firma med i et nyt landsdækkende busselskab

Slagelse - 14. juli 2020

Det store lokale busselskab Egon's A/S planlægger at fusionere med tre andre busselskaber under navnet Vikingbus.

Planen er at skabe en af Danmarks førende operatører med cirka 450 busser, der udfører alle former for bustransport i Danmark og i udlandet.

- Vi vil skabe et landsdækkende selskab, men samtidig bevare den nære tilknytning til vore kunder, siger Mogens Pedersen, direktør for Egon´s A/S, der har 180 medarbejdere på hovedkontoret i Slagelse og flere afdelinger på Sjælland og i hovedstadsområdet.

Mogens Pedersen skal være administrerende direktør i det nye selskab.

De tre øvrige selskaber i fusionen er Larsenbus ApS, der har 500 medarbejdere og hovedkontor i Hvidovre og Køge, Papuga A/S med 18 medarbejdere og afdelinger i Kolding og Brørup samt Papuga Bus A/S, der har 80 medarbejdere og hovedkontor i Vejle.

Samlet beskæftiger virksomhederne cirka 775 medarbejdere og havde en samlet omsætning i 2019 på 800 millioner kroner.

Bevarer nuværende kørsel Vikingbus vil betjene en bred vifte af kunder i Danmark og Europa inkl. rejsebureauer, private virksomheder, foreninger samt offentlige kunder, der serviceres inden for skolekørsel, handicap- og sygetransporter samt rute- og bybuskørsel.

- Vi vil blive ved med at udføre de opgaver, som vi udfører i dag lokalt. Men vi vil kunne samarbejde frem for at konkurrere, hvilket også vil betyde bedre bæredygtighed, idet det jo er mere bæredygtigt og økonomisk at køre med en fyldt bus end to halvtomme, siger Mogens Pedersen.

Han siger videre, at man samlet bliver en endnu bedre og stærkere partner for både større og mindre kunder.

- Vi vil blive endnu mere konkurrencedygtige, og vi vil bedre kunne udvikle flere nye tilbud og digitale services til kunderne, siger Mogens Pedersen.

Penge til vækst De fire nuværende ejerledere vil eje 40 procent af Vikingbus efter fusionen, mens den nordiske kapitalfond Polaris kommer til at eje 60 procent.

- At vi tager en finansiel partner ind giver mulighed for at vi kan ekspandere og oprette afdelinger i de områder i landet, hvor vi ikke er i dag, siger Mogens Pedersen.

Han udgør den daglige ledelse sammen med Lars Larsen, direktør for Larsenbus ApS, der bliver ansvarlig for busaktiviteter i Østdanmark. Peter Papuga, direktør for Papuga Bus A/S, der bliver ansvarlig for busaktiviteter i Vestdanmark og Carsten Papuga, direktør for Papuga A/S, der bliver ansvarlig for indkøb og udbud.

Fusionen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Den håber Mogens Pedersen kommer til september.

- Selv om vi tilsammen har mange busser, så udgør de kun tre-fire procent af landets i alt cirka 13000 busser. På turistbusområdet vil vi dog blive en ret stor aktør, siger Mogens Pedersen.

Stordriftsfordele Ideen om en fusion er gradvist modnet blandt de fire ejerledere, idet de har fælles værdier og samme syn på faglighed og service samt deler visioner om et kundefokuseret landsdækkende busselskab.

- Som en førende operatør ønsker vi at sætte standarderne i branchen med veluddannede og service-mindede chauffører på danske overenskomster, så vi sikrer maksimal sikkerhed og trivsel for både kunder og ansatte, siger Mogens Pedersen.

Managing Partner Jan Johan Kühl fra Polaris siger, at man glæder sig til et partnerskab om at udvikle virksomheden og skabe Danmarks første reelt landsdækkende busselskab, der kan gå forrest inden for service, kvalitet og bæredygtig drift.

Vikingbus får afdelinger i København, Køge, Slagelse, Svebølle, Vordingborg, Vejle, Kolding, Skjern og Aarhus, hvor et nyt anlæg bliver opført.

Styrkerne ved fusionen er blandt andet stordriftsfordele ved indkøb af busser, brændstof, reservedele med videre samt fælles IT- og økonomisystemer, markedsføring og udvikling.

Fusionen vil betyde, at to afdelinger i Storkøbenhavn vil kunne samles i Hvidovre, ligesom afdelinger i Brørup og Vejle vil blive samlet i Vejle.