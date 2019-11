Slagelse fejrede »De Dødes Nat«: - Det gør, at man tager snakken

Se billedserie I går blev der for fjerde år i træk afholdt »De Dødes Nat« i Slagelse by. Men i år var der også plads til andet end blod, skrig og forskrækkelse. Arrangørerne præsenterede nemlig aktiviteter, hvor man kunne mindes og tale om døden. Foto: Per Christensen

Slagelse - 02. november 2019

Det sker for os alle. Vi ved ikke hvornår. Men vi ved med sikkerhed, at det er en del af det at leve.

Og netop »døden« var temaet i Slagelse by, da der i går blev afholdt »De Dødes Nat« for fjerde år i træk. Her kunne gæster derfor blandt andet komme en tur i rædselskælderen på Slagelse Bibliotek, spise blodrøde popcorn i biografen Panorama og opleve 49 skeletter i Vestsjællandscentret.

Men aftenen handlede ikke kun om gys og gru for spændingens skyld - den handlede også om at kunne snakke om det, der venter os alle, når livet slutter.

- Da vi for første gang afholdte »De Dødes Nat« var tanken netop at skabe et rum, hvor man fik muligheden for at reflektere over livet og døden. Selvom det falder sammen med Halloween, handler det jo egentlig om at markere allehelgensaften, forklarer Carina Stubager fra Slagelse Biblioteker & Borgerservice, som er en del af styregruppen bag arrangementet.

Svært at snakke om Allehelgensaften fejres normalt den 31. oktober og har fra tidlig tid i kirken været dagen, hvor man mindedes de hellige afdøde. Og det kan der være en rigtig god grund til at gøre, mener Carina Stubager.

- Noget af det, vi frygter mest, det er jo at miste. Og det at dø er ellers en helt naturlig del af vores liv. Men alligevel er det noget, som rigtig mange af os har rigtig svært ved at skulle snakke om, forklarer hun.

På »De Dødes Nat« blev der derfor skabt et rum, hvor snakken naturligt kunne indledes. For eksempel kunne selv de mindste blandt andet skrive og sende breve til deres savnede kæledyr eller familiemedlemmer på Badeanstalten.

Noget, som blandt andet Uma på syv og Aaron på fire år benyttede lejligheden til. Deres breve dedikerede de til deres afdøde kat Bailey, og ved at smide brevene i flammerne fra et bål blev de ifølge arrangørerne sendt op i dødsriget.

I brevene til katten Bailey stod der blandt andet, at de savnede ham.

- Vi havde derhjemme fra haft snakket om, at man kunne skrive de her breve og sende dem til de afdøde og de afdødes verden. Og det, synes vi, er en rigtig god idé, fordi det gør, at man tager snakken - også derhjemme, forklarer Uma og Aarons mor, Kristine Jensen.

Selv kan hun godt genkende, at det kan være svært at tale om døden til hverdag. Særligt med små børn, som ellers også en dag skal lære at miste - for eksempel kæledyr, siger hun.

Døden - et vigtigt emne Men netop derfor er det et vigtigt emne, man som familie skal turde at snakke om, mener Christian Visholm, der er far til Uma og Aaron.

- Det må ikke blive tabubelagt, at vi alle skal dø en dag. For det skal vi jo. Derfor tror jeg også, det er vigtigt, at børn ved, at det er en del af livet. Vi lever ikke for evigt. Og man skal ikke gå og være bange for, at det går den vej, forklarer han og uddyber:

- Alle små børn har bedsteforældre. Derfor er det også vigtigt, at de ved, at de ikke er her for evigt. Og at det ikke er noget at være ked af, fordi de har haft et godt og langt liv. Så døden bør ikke være uhyggelig, slår Christian Visholm fast.

Foruden at sende breve til afdøde, kunne gæster også tage snakken om døden, mens de blandt andet lagde sig til rette i en ægte kiste med låg på, oplevede pestens ofre på Slagelse Museum eller besøgte Professionshøjskolen Absalon, hvor de studerende gav deres bud på, hvad der sker i det øjeblik, man udånder sidste gang.

Arrangørerne bag »De Dødes Nat« er blandt andet Produktionsskolen Absalon, Slagelse Biblioteker & Borgerservice og Business Slagelse. Derudover arrangeres aftenen i samarbejde med en lang række partnere fra kultur-, uddannelses- og erhvervslivet samt en stor gruppe af frivillige.

Arrangementet er desuden én ud af tre særligt udvalgte begivenheder, som Slagelse Turistforening har valgt at give økonomisk støtte til i 2019.