Markeringen af veteranernes årlige Flagdag den 5. september er i forvejen en fast del af indsatsen for kommunens veteraner - nu er den også en del af den officielle strategi under fanen »Anerkendelse«. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Slagelse får officiel strategi der skal hjælpe veteraner

Slagelse - 15. december 2017 kl. 11:00 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med både Antvorskov Kasserne og Flådestation Korsør inden for kommunegrænsen, har Slagelse Kommune også mange bosatte veteraner - cirka 800 i alt. Blandt dem er der en del, der oplever store udfordringer, efter at de er kommet hjem fra deres udstationeringer - eksempelvis med posttraumatisk stress.

Derfor har Slagelse Kommune siden 2011 haft en veterankoordinator, der fungerer som veteranernes indgang til kommunen. Og derfor bliver Flagdag for Danmarks udsendte markeret den 5. september hvert år i Slagelse.

Nu har Slagelse Kommune så også fået en officiel veteranstrategi, efter at denne er blevet færdigbehandlet i beskæftigelses- og integrationsudvalget.

- Jeg er super glad for, at vi har nået at færdiggøre veteranstrategien. Det har været et vigtigt punkt for mig længe, fortæller Helle Jacobsen (V), der er formand for det siddende udvalg.

Fem fokusområder

Veteranstrategien indeholder fem såkaldte strategispor, der skal sætte fokus på både veteranerne selv og deres pårørende, og som handler om at sikre anerkendelse af veteranernes indsats, yderligere koordinering af indsatsen for veteranerne og fokus på at sprede information om alle de tilbud, der kan hjælpe veteranerne både internt i kommunen og i samarbejde med private aktører som eksempelvis Veteranhaven syd for Slagelse.

Derudover er det også en del af strategien, at der hvert år skal udarbejdes en årsrapport for området, som både fortæller, hvordan året er gået, men som også peger fremad og foreslår forbedringer.

- Mit håb er, at vi gør det nemmere for veteranerne at få overblik over, hvad de kan få af hjælp, og hvor de kan få den, siger Helle Jacobsen (V).