Den nye kommende svømmehal kan blive udsat, fordi den risikerer at blive 60 millioner kroner dyrere end forventet grundet den nuværende overophedede situation i byggeriet.

Slagelse får nej til lån og penge fra hjælpepuljer

Et bevis på, at vi har styr på økonomien, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), der dog ikke afviser, at etablering af ny svømmehal kan blive udskudt. Det begrunder han med, at svømmehal vil blive alt for dyr i den nuværende situation i byggebranchen.

Slagelse - 02. september 2021

Der er ingen penge at hente for Slagelse Kommune i de puljer, som Indenrigsministeriet stiller til rådighed for vanskeligt stillede kommuner.

Det blev oplyst på mandagens byrådsmøde af S-gruppeformand Sofie Janning i forbindelse med debatten om kommunens økonomi.

- Slagelse Kommune får ikke andel i hverken den afsatte pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2022 eller adgang til ekstraordinær lånefinansiering i 2022. Slagelse Kommune har da heller ikke sammenlignet med andre kommuner samme behov for dette, sagde Sofie Janning.

I lighed med borgmesteren ser hun det som et udtryk for, at der er styr på økonomien i Slagelse Kommune.

- Vi søger jo på alt det, vi kan søge på, men rent faktisk har vi ikke fået hjælp fra de to puljer siden 2018, og det skyldes simpelthen, at der er mere styr på økonomien end tidligere, siger borgmesteren.

Som nævnt i gårdsdagens avis mener socialdemokraterne også, at man vil se det samme billede som sidste år, hvor det endelige regnskab gav et pænt overskud, selv om årets tredje budgetopfølgningen forudser et voldsomt underskud på regnskabet.

Dyrby: System forkert V-borgmesterkandidat Knud Vincents undrede sig på byrådsmødet over, at Sofie Janning ikke stolede på forvaltningens forudsigelse.

- Men det er ingen kritik af forvaltningen, at vi ikke mener, det vil ende som forudsagt. Det handler simpelthen om, at den måde man laver budgetopfølgninger på er forkert. Der sker det, at man i mange forskellige afdelinger holder sig på den sikre side, når man skal kigge fremad, og når alle disse forudsigelser bliver lagt sammen, bliver det til voldsomme beløb, siger John Dyrby Paulsen.

Socialdemokraterne mener, at man istedet skal se på de aktuelle forbrugsprocenter på de enkelte områder.

- De ligger på samme niveau som sidste år, så vores forventning er et driftsresultat på nogenlunde samme niveau som 2020, og et samlet afdrag på gælden knap 100 millioner kroner, sagde Sofie Janning.

Svømmehal kan blive udsat Ifølge John Dyrby Paulsen er penge fra de to ovennævnte puljer ikke på forhånd regnet med ind i det budget, som i øjeblikket debatteres mellem partierne. En debat der formentlig vil give et resultat ved budgetseminaret fredag og lørdag på Kobæk Strand.

Her vil der ikke mindst blive debatteret udsættelse af anlægsopgaver, og det sker ifølge John Dyrby Paulsen ikke fordi der mangler penge i kassen.

- Men for det første vil det være fysisk umuligt at nå at lave det hele, og for det andet risikerer det at blive meget dyrt, idet priserne er omkring 30 procent højere end normalt i øjeblikket. Det kan betyde, at den nye svømmehal kan blive 60 millioner kroner dyrere end forventet, hvis vi udbyder den i 2022. Så vil der være fornuft i at vente et par år med at bygge den. På det tidspunkt forudser regeringen, at markedet vil være faldet mere til ro, så priserne vil være lavere, siger John Dyrby Paulsen.