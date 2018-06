Slagelse er nomineret til pris indenfor socialøkonomi og inklusion

Begrundelsen går blandt andet på, at Slagelse Kommune igennem mange år har arbejdet strategisk med socialøkonomien, at kommunen har udviklet en succesfuld model for partnerskaber mellem ordinære virksomheder og socialøkonomiske virksomheder samt Slagelses fokus på registreringsordningen.

For at blive nomineret skal kommunen både have udvist evne til at involvere og samarbejde med lokalsamfundet, etableret gode lokale rammevilkår for socialøkonomiske virksomheder, arbejdet sammen om socialøkonomi på tværs af kommunen samt udvist mod til at eksperimentere og nytænkt socialøkonomi i en lokal kontekst.