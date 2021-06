Slagelse danser foran hele Danmark

- Vi er selvfølgelig enormt stolte af at være valgt som en af kun fem værtsbyer. Det er unik chance for at vise os frem for resten af Danmark, og derfor håber jeg, at hele byen vil bakke op og danse med, så vi sammen kan sætte Slagelse på landkortet, siger formand for kultur- og fritidsudvalget Jørgen Andersen (S) i en udsendt meddelelse fra kommunen.