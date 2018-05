Slagelse bruger mindre magt

Der bliver sjældnere og sjældnere anvendt magt mod både voksne og anbragte børn i Slagelse Kommunes institutioner. Antallet af magtanvendelser er halveret på tre år. Genrefoto

Slagelse - 22. maj 2018

Der bliver længere imellem de episoder, hvor ansatte i Slagelse Kommune er nødt til at bruge såkaldt magtanvendelse mod eksempelvis anbragte børn eller handicappede voksne på bosteder i kommunen. Det viser en ny opgørelse, som er blevet fremlagt for Slagelse Kommunes udvalg for specialiserede borgerindsatser.

Faldet i brugen af magt er på voksenområdet hele 62,5 procent færre magtanvendelser fra år 2015 til 2017. På området for anbragte børn er antallet af magtanvendelser faldet med 50,9 procent i samme periode.

- Vi har gennemført en kulturændring i Slagelse Kommune, og det skal de ansatte have stor ros at have taget til sig, siger Steen Olsen (S), der er formand for udvalget for specialiserede borgerindsatser.

Der er tale om magtanvendelse, når personalet eksempelvis er nødt til at fastholde en person mod dennes vilje for personens egen eller andres sikkerhed - hvis personen eksempelvis truer med at gøre skade på sig selv eller andre. Det kan gøres »manuelt«, eller eksempelvis ved såkaldt bæltefiksering, men det kan også være at tilbageholde en person på sit værelse. Det kan dog også dække over, at en pædagog har stoppet et barn fra at løbe over vejen, selv om der kommer en bil, forklarer Steen Olsen (S).

Der skelnes derfor også mellem tilladt og ikke-tilladte magtanvendelser - og der kan også ses et fald i antallet af ikke-tilladte magtanvendelser i Slagelse Kommune i samme periode.

- Det glæder mig meget at vi oplever så markant færre magtanvendelser mod voksne på botilbud samt anbragte børn og unge. Noget af det der både er og har været fokus på i forhold til børn og unge, er at barnets tilbud matcher barnets behov, således at brug af magtanvendelse nedbringes eller elimineres. Derudover har der været særligt fokus på kompetenceudvikling, styrket vidensdeling og et øget samarbejde med myndighedsrådgiverne for at styrke det personrelaterede tilsyn, siger Christopher Trung (V).