Det er ikke kun forbruget af sexlegetøj, som har fået et boost under covid-19. Det har danskernes interesse efter swingerklubber også.

Slagelse-borgere søger efter swingerklubber i vilden sky

Det er langtfra alle, der er sammen hver for sig. Danskernes interesse efter swingerklubber har aldrig været højere.

Nye tal viser, at antallet af søgninger er steget med mere end 251 procent under corona-krisen. Specielt København og Aarhus slår rekorder med over 390 procent flere søgninger - og lige efter følger Slagelse.

Siden den 2. juli er mange af landets klubber genåbnet efter nedlukningen i marts, og det har danskerne bemærket. Siden genåbningen er antallet af søgninger efter swingerklubber på nettet steget med 251,6 procent.

- Vi har aldrig set så mange søgninger efter swingerklubber i Danmark. Det sender et klart signal om, at en betydelig andel af danskerne sidder med forsømte behov. Det kan undre mange, at swingerklubber får lov til at holde åbent i en tid hvor fysisk kontakt med andre frarådes, men noget tyder på, at det er en tiltrængt genåbning, lyder det fra Jacob Bager, kommunikationschef hos Eroti.dk.