Slagelse Tennisklub vil samle omegns-klubberne

Søndag eftermiddag var der åbent hus i Slagelse Tennisklub, hvor formand Axel Toft kunne berette om en pæn fremgang i klubben - og aktuelle planer om at tilbyde klubbens faciliteter til de cirka 15 omegnsklubber, som tæller op mod 1500 aktive spillere.

14. september 2020

- Vi har jo nogle fremragende faciliteter herude. Og uden diskussion det største og bedste gulv i miles omkreds, fortæller Axel Toft, formand for Slagelse Tennisklub.

Søndag havde klubben åbent hus hvor alle, som måske går med en lille tennisspiller i maven, kunne få lov til at prøve den ædle sport.

Og det er der tilsyneladende flere og flere, som gerne vil.

- 2020 har overraskende nok været et godt år for os. Mange har fået øjnene op for, at det er en sport med lidt mere plads omkring sig, så man ikke står så tæt, fortæller Axel Toft.

Klubben har set en medlemsfremgang på omkring 100, så klubben i dag har cirka 350 medlemmer.

Og der er plads til endnu flere.

- Vi lokker med en masse gode tilbud lige nu, hvor vintersæsonen står for døren 1. oktober, fortæller næstformand Bjarne Larsen.

Det bedste gulv Det er nærliggende, at spillerne i hovedparten kommer fra Slagelse-området, men klubben har i flere år arbejdet på en »charmeoffensiv«, som er rettet mod omegnsklubberne.

- Vi har inviteret de forskellige omegnsklubber - Sorø, Skælskør, Tølløse, Korsør, Dianalund med flere - til at komme til Slagelse og spille tennis. Mange af dem har ikke en egentlig tennishal, og derfor vil det give mening, hvis de kommer her, hvor faciliteterne er i top, siger han.

Ikke kun på grund af selve hallen - men især på grund af det specielle gulv, som er afgørende for at spille ordentligt indendørs tennis.

Flere omegnsklubber benytter de eksisterende lokale haller, men problemet er især gulvene, som er lavet af træ.

- Almindelige trægulve giver et helt andet opspring på bolden, så en trænet spiller vil helst ikke spille på træ- gulv, forklarer Axel Toft.

Det særlige gulv i Slagelse Tennisklub - som har kostet 300.000 kroner - består af syv-otte forskellige lag, som giver en unik spiloplevelser.

- Gulvet er lidt ru, og det betyder, at bolden hopper nogenlunde, som den gør udendørs. De mere øvede spillere, som bruger skru og spin, kan gøre det her, men de har svære vilkår på et trægulv, som både er for hårdt og glat, forklarer han.

Nye Sorø-spillere Da avisen besøgte hallen søndag eftermiddag, havde en god håndfuld nye spillere vist interesse for klubben, og Axel Toft forventede et større rykind fra Sorø.

- Vi håber på, at der kommer 20-30 spillere fra naboklubberne i eftermiddag, men allerede nu har vi fået tilsagn om, at 25 spillere fra Sorø gerne vil træne i Slagelse hen over vinteren, fortæller formanden.

Der er også indgået et træner-samarbejde klubberne imellem.

- Hen over vinteren vil vi også arrangere en masse individuelle turneringer, og forventningen er, at vi vil se 7-800 nye spillere i hallen, siger Bjarne Larsen.

Alt i alt ser den kommende vintersæson lys ud for Slagelse Tennisklub, som til foråret også kan tilbyde spillerne fremragende udendørsbaner.

- Der er ikke mange steder, som har de såkaldte minibaner - eller 18-meter baner - som er særligt gode til nybegyndere. Dem har vi fire af, fortæller han.

Se mere om Slagelse Tennisklub på: www.slagelsetennis.dk.