Slagelse Musikhus udpeget til netværks- og genrespillested

Som ét ud af kun 14 spillesteder i landet er Slagelse Musikhus blevet udpeget til at være et nyt netværks- og genrespillested i hvert fald året ud. Med titlen følger en pose penge.

03. juli 2021

Der er udpeget fjorten nye netværks- og genrespillesteder rundt om i landet, der skal sikre et mere varieret koncertudbud i resten af 2021. Det er Statens Kunstfond, der har udpeget de fjorten nye netværks- og genrespillesteder.

- Ordningen anerkender en række mindre spillesteder, og forhåbentlig vil den medvirke til en masse gode oplevelser og forbedre tilbuddene rundt om i landet for dem, der kan lide at komme ud for at nyde livemusik. Det har både publikum og spillestederne brug for efter en lang periode med færre koncerter end normalt. Jeg glæder mig desuden til at følge Vegas arbejde med at udvikle nye formater inden for livemusik, lyder det i forbindelse med udpegningen fra kulturminister Joy Mogensen.

Ny ordning Årsagen til udpegningen skal findes i det faktum, at der på finansloven 2021 er afsat 10 millioner kroner i 2021 og 12 millioner kroner i årene 2022-2024 til etablering af en ny ordning for netværks- og genrespillesteder samt en ordning for nye formater til livescenen.

Hvert af de fjorten spillesteder modtager mellem 500.000 og 600.000 kroner for den resterende del af 2021. I slutningen af året udpeges netværks- og spillesteder for perioden 2022-2024.

Formålet med ordningen er at give rytmiske spillesteder mulighed for at afprøve et virke som netværks- og/eller genrespillested. Et genrespillested har et særligt fokus på at fremme formidlingen og udviklingen af smalle genrer. Et netværksspillested er baseret på et stærkt samarbejde mellem lokale og regionale aktører. Det fælles koncertprogram og spillestedets øvrige musikalske aktiviteter har et særligt fokus på at løfte det kunstneriske niveau i det pågældende område og at sikre et alsidigt musik- og koncertliv, der også omfatter de smalle genrer.

Varieret koncertudbud Netværks- og genrespillesteder skal formidle og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og for genrespillestedernes vedkommende også nationalt og dermed sikre et rigt og varieret koncertudbud i hele landet. Konkret skal ordningen sikre bedre udfoldelsesmuligheder for vækstlag og etablerede kunstnere og desuden sikre bedre samarbejde mellem koncertarrangører.

Spillestedet Vega i København er derudover udpeget af Statens Kunstfond til udvikling og afprøvning af nye formater til livescenen generelt. Formålet er at sikre, at spillesteder over hele landet kan få en mere aktiv rolle i at skabe nye og spændende musikformater og at opgradere produktionen af digitale live-oplevelser. Det skal blandt andet ske ved formidling af viden om nye metoder, distribution af nye koncertformater og nye kunstneriske konstellationer.sol