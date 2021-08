Slagelse Kommune støtter March mod Ensomhed

Søndag den 23. august går Patrick Cakirli fra Slagelse til Næstved som en del af hans March mod Ensomhed. Det er fjerde gang, vandringen er planlagt. Foto: Slagelse Kommune

Patrick Cakirli går søndag den 23. august fra Slagelse til Næstved. Han sætter fokus på ensomhed med sin vandring, og Slagelse Kommune støtter op om projektet.

Slagelse - 18. august 2021

Slagelse Kommune arbejder ud fra tre regler i forhold til mental sundhed: Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfyldt. Derfor bakker kommunen op om March mod Ensomhed sammen med 35 andre kommuner. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

March mod Ensomhed er en planlagt vandring gennem hele Danmark fra Nexø til Esbjerg på 1.600 kilometer gennem 66 forskellige kommuner.

Fjerde march I år er det fjerde gang initiativtageren Patrick Cakirli arrangerer March mod Ensomhed. Han starter med at vandre på Bornholm mandag den 16. august, og han ankommer til Esbjerg den 10. oktober.

Om aftenen søndag den 22. august ankommer Patrick Cakirli til Slagelse. Her er der arrangeret en fællespicnic i anlægget, som er et lukket arrangement for borgere med psykisk sårbarhed. Her vil Patrick Cakirli holde oplæg om sin egen historie.

Dagen efter, mandag den 23. august, vandrer han fra Slagelse til Næstved. Mandag klokken 7.30 starter dagen med en let morgenmad foran Slagelse Rådhus.

- Alle mennesker har brug for at opleve, at de er inkluderet i aktive, meningsfulde fællesskaber for at trives. Derfor er det vores ambition at understøtte, at flere fællesskaber åbner sig for borgere, som i dag ser sig sat udenfor fællesskaber. Vi bakker derfor op om marchen, som er med til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt, siger chefkonsulent i Folkesundhed Pernille Vibe Hansen i en pressemeddelelse.

Må ikke gå alene En del af konceptet March mod Ensomhed er, at Patrick Cakirli ikke må gå, hvis han ikke har følgeskab. Hvis han er alene, skal han stå stille. På den måde bliver hans vandring symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed, skriver Slagelse Kommune.

- Ensomhed kan ramme alle uanset alder. Vejen ud af ensomhed går ofte gennem fællesskabet, og derfor bakker vi også op om initiativer, der ligesom marchen kan sætte fokus på ensomhed. Samtidig håber vi det vil øge opmærksomheden omkring, hvor vigtigt det er at bede om hjælp samt sætte fokus på, hvordan man både kan hjælpe sig selv og andre til at komme ud af ensomheden og ind i et fællesskab, siger formand for forebyggelses- og seniorudvalget Ali Yavuz (A) i pressemeddelelsen.

Alle, der vil gå med på marchen, kan gøre det. Ruten kan ses på begivenheden »March mod Ensomhed '21 - Slagelse« på Facebooksiden »March mod Ensomhed.« Man kan også bare møde op på dagen. Patrick Cakirli går fra rådhuset klokken 8.

Arrangementet er et samarbejde mellem Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) og Folkesundhed i Slagelse Kommune. Der er i regi af Netværkshusene, som er en del af CPUS, arrangeret gåfællesskaber i Korsør, Skælskør og Slagelse, hvor der trænes op til at følge Patrick Cakirli på hans vandring.