Slagelse Kommune i top med at handle lokalt

Slagelse - 02. november 2019 kl. 09:10 Af Arne Svendsen og Sigrid Brostrup Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun Guldborgsund Kommune overgår Slagelse Kommune i Region Sjælland, når det gælder om at handle lokalt.

Det viser en analyse baseret på indkøb i 2018.

I kommunens indkøbspolitik fra 2014 indgår lokal handel som et parameter, når kommunen køber ind. Derfor har kommunens indkøbsafdeling gjort en store indsats for at understøtte det politiske ønske om at handle lokalt..

- Nu er det ikke sådan, at vi bare kan handle ind, blot fordi det er lokalt. Slagelse Kommune skal naturligvis overholde lovgivningen, herunder gennemføre udbud, og sørge for, at borgerne får mest muligt for deres skattekroner. Når det er sagt, så kan vi arbejde på at øge den lokale handel indenfor rammerne, fortæller Henrik K. Larsen, indkøbschef i Slagelse Kommune, i en udsendt meddelelse.

Slagelse Kommune har gennem flere år tilbudt mulighed for at indgå i en frivillig samhandelsaftale for især mindre virksomheder, som sælger produkter på områder, der ikke er aftaler på, og nicheprodukter der ikke indgår i de eksisterende kontrakter.

Indsatsen har gjort, at Slagelse Kommune siden indkøbspolitikken blev besluttet for fem år siden, har været godt placeret på lokale indkøb.

Et nyt e-handelssystem har gjort kommunens indkøb lettere for kommunens ansatte, virksomheder mere synlige, og samtidig reduceret transaktionsomkostningerne for virksomhederne.

Det har også bidraget til at gøre Slagelse Kommune mere tilgængelig for mindre lokale virksomheder.

- Slagelse Kommune køber ind for halvanden milliard kroner om året, så er vi en stor kunde. Derfor har vi et særligt ansvar for at tilrettelægge indkøbsordningerne så de lokale virksomheder har de bedste muligheder for at byde ind. Vi skal også udbrede kendskabet til e-handelssystemet blandt især detailvirksomheder, så vi kan bidrage til et godt og sundt lokalt handelsliv, og gode lokale arbejdspladser, siger Villum Christensen, (LA), formand for erhvervs- og teknikudvalget i kommunen.