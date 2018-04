Slagelse Guld - lokalsportens »Oscars«

Se billedserie Den store røde løber var rullet ud til ære for de mange lokale sportsfolk, som blev hædret onsdag aften i Musholm Feriecenter. Foto: KIM BRANDT

Slagelse - 25. april 2018 kl. 22:28 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse er en idrætskommune, hvor lokale sportsudøvere år efter år opnår talrige flotte resultater. 22 forskellige foreninger og 20 forskellige sportsgrene - lige fra snowboard til petanque var i år repræsenteret, da Slagelse Kommune i samarbejde med Slagelse Idræts Råd traditionen tro inviterede til »Slagelse Guld« onsdag aften.

Det er en fejring af de mange dygtige idrætsudøvere fra forenings- og idrætslivet, som året igennem har leveret flotte præstationer. 250 personer var inviteret til Slagelse Guld og blandt deltagerne var en OL-deltager, en VM-guldvinder, fem sportsfolk/hold, som har vundet NM samt rigtig mange DM-vindere.

- Til Slagelse Guld fejrer vi de mange dygtige idrætsudøvere, som i løbet af 2017 har været med til at sætte kommunen på landkortet, når de hver især har kæmpet sig til velfortjente sejre. Det er en god mulighed for at hylde vores lokale idrætsudøvere og sammen få en festlig aften på tværs af 20 forskellige sportsgrene, sagde borgmester John Dyrby Paulsen (S).

De lokale sportsfolk skulle ikke en tur på skamlen eller podiet, som de plejer, men derimod op på scenen og modtage salens hyldest og en præmie fra Slagelse Kommune, som et ekstra bevis på den guldmedalje, som de hver især har vundet ved et stort mesterskab i 2017. I løbet af aftenen uddelte Slagelse Kommune fem idrætspriser, mens Slagelse Idræts Råd uddelte to. Som rosinen i pølseenden var »Årets idrætspræstation«, hvor borgerne har været med til at nominere og kåre vinderen.

- Alle priserne betyder noget ganske særligt for både den enkelte udøver, foreningen og også os som kommune, da vi kan være stolte over at have så varieret og dygtigt sports- og idrætsliv. Personligt er jeg dog særligt spændt på, hvem der hiver titlen Årets idrætspræstation hjem, da det her er borgerne, som bestemmer, hvem vi skal se på scenen og modtage salens hyldest, sagde formand i kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S), forud for afsløringen klokken 19.

Det blev Viktor Hald Thorup fra Slagelse Inline Klub, som løb med den flotte hæder, som han var rigtig stolt af:

- Jeg er dybt taknemmelig over prisen. Tusind tak, sagde det unge stortalent, der bestemt ikke udelukker en olympisk medalje om fire år.

Borgmester John Dyrby Paulsen var tydeligvis pavestolt over alle de lokale unge sportsfolks kunnen og talenter - og så var han også taknemmelig for et arrangement, der ikke indeholdt skyggen af politisk ævl og kævl:

- Det er en udsøgt fornøjelse at kunne præsentere udøverne på scenen, men også mærke den energi og entusiasme, der kan føles her i hallen i aften, sagde borgmesteren og tilføjede:

- I aften ser vi kun »cremen« - cirka en procent af udøverne, men bagved findes jo et hav af andre personer, som også spiller en stor rolle - trænere og frivillige, som alle er uundværlige og hjælper med til at få det hele til at gå op.