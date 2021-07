Se billedserie Der blev heppet på Danmark lørdag aften, da kvartfinalen i EM havde sneget sig ind som en festlig del af Slagelse Festuge, der nu er til ende. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse Festuge rundet festligt af med sejr til Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Slagelse Festuge rundet festligt af med sejr til Danmark

Slagelse Festuge blev i 2021 uden Dyrenes Dag i Slagelse Lystanlæg. I stedet blev det så meget andet - blandt andet en kvartfinale i EM - og overordnet set er formanden bag festugen, Jens Vadmann, tilfreds med forløbet og arrangementet som helhed.

Slagelse - 05. juli 2021 kl. 07:27 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Hele følelsesregisteret er i brug på lægterne i Harboe Arena lørdag aften. De tusind publikummer, der sidder bænket på række med små dannebrogsflag malet på kinderne og med både hatte, huer, halstørklæder og T-shirts i rødt og hvidt, følger for de fleste vedkommende nøje med i, hvad der sker på storskærmen på plænen. EM-kvartfinalen er fløjtet i gang, og Slagelse Festuge er ved samme lejlighed ved at være til ende for i år.

Men lige nu og her er festen på sit højeste. Alle udgaver af en almindelig dansker er til stede, og der bliver drukket fadøl, heppet, skålet, sunget, gispet af både fryd og frygt, skreget og klappet.

I forvejen har Slagelse Festuge i år været en svær logistisk nød at knække på grund af corona-restriktioner, som det siden planlægningen af festugen gik i gang, har været nødvendig at tage højde for, tænke ind i og tage hensyn til.

En ekstra oplevelse Og så kom der lige en kvartfinale i EM, der også skulle have plads i programmet.

- Det gav folk en ekstra oplevelse, og heldigvis var både Die Herren og Sømmændene med på at rykke deres koncert lørdag aften, fortæller Jens Vadmann, der er formand for Slagelse Festuge. I princippet betyder visningen af kvartfinalen en ekstra udgift for festugen, men hensynet til publikum vandt i denne omgang over økonomien.

Konstante tilpasninger - Forudsætningerne har ændret sig konstant undervejs, og der har været tidspunkter, hvor vi bare har været nødt til at tage en beslutning ud fra, hvad vi vidste lige nu og her, siger Peter Vadmann.

Dyrenes Dag røg blandt andet på den konto, da indhegning af hele anlægget plus omsiggribende krav om adgangskontrol ikke stod mål med hverken økonomi eller praktik.

En udskiftning af Nytorv som festugens ellers trofaste omdrejningspunkt til grønsværen og de blå stolerækker på tribunen i Harboe Arena blev også en nødvendig beslutning at tage for at holde fast i at afvikle festugen anno 2021.

Hvert sted sine fordele - Harboe Arena kan heldigvis noget andet end Nytorv, har vi opdaget. Jeg var selv lidt betænkelig i begyndelsen. Nytorv har en hygge over sig, som kan være svært at genskabe på et stadion, men omvendt har det været en fordel i forhold til toiletter, støj og adgangskontrol, siger Jens Vadmann, der er glad for den opbakning, som der har været fra Slagelse Kommune i forbindelse med det nye festuge-set-up.

- Det er gået over al forventning, men vi har savnet fejring af sankthansaften og Dyrenes Dag, og så har vi udskudt festugens jubilæum, selv om det i år ellers er festugens 20 års jubilæum, fortæller Peter Vadmann i en pause fra søndagens store oprydning og afslutning.

- Der har været pænt med publikummer på stadion. Til kvartfinalen, Die Herren og til Sømændene var der udsolgt, men ellers har billetsalget været lidt tungere end det plejer, siger Peter Vadmann.

Grundlæggende glade - Helt grundlæggende er vi glade for, at vi har gennemført med de udfordringer, der har har været, og så må vi se på den økonomiske del af det bagefter, siger Jens Vadmann. Han fornemmer at den glæde også gælder de, der har deltaget i både koncerter, banko, Kunst i Festen, Nordboløbet og alt det andet, som har været en del af den samlede Slagelse Festuge.

En festuge som er blevet til takket være både mere end 100 frivillige fra blandt andet klubberne AK Atlas og B73, flere gavmilde sponsorer, Slagelse Kommune og ikke mindst en ihærdig bestyrelse, der ifølge Jens Vadmann har forsøgt at se muligheder i alle corona-udfordringerne undervejs.

- Selvfølgelig bliver der en festuge igen i 2022, men nu skal vi lige evaluere på denne års festuge først, siger Jens Vadmann, inden han fortsætter oprydningen.

For ikke længe siden, da blev plastikrusene med fadøl nemlig vilkårligt kastet rundt i glæde på stadion, konfettirør blev skudt af og de mange dannebrogsflag i papir føg rundt i luften.

Danmark vandt nemlig kampen over Tjekkiet. Og Slagelse Festuge fik sat tjek ved endnu en Din, Min, Vores Festuge.