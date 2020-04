Slagelse Festuge skulle have været ekstra festlig i år på grund af 20 års jubilæum, men det er udsat til næste år. Billedet her er fra 2018. Foto: Arne Svendsen

Slagelse Festuge er også aflyst

Slagelse - 08. april 2020 kl. 11:41 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke nogen Slagelse Festuge 2020, som ellers skulle have været en 20 års jubilæumsudgave med et stort program.

Det oplyser festugens formand Jens Vadmand, der er frygtelig ærgerlig over, at man må opgive at holde fest for de mange gæster.

- Vi havde nok set dette komme, men håbede til det sidste, at vi kunne skabe liv og glæde for vores mange gæster. Derfor har vi også det sidste stykke tid arbejdet på at se på en mulighed for at flytte festugen til august. Dette blev med et slag heller ikke en mulighed. Men vi forstår regeringens udmelding, da det vil være forbundet med stor en smittefare at være 40.000 gæster, som vi samler i løbet af hele festugen, siger Jens Vadmand.

Indtil onsdag formiddag holdt man døren lidt på klem for den mulighed, at man kunne flytte festugen til september.

- Men det opgav vi. Vejret kan være dårligt, og desuden vil der være mange andre arrangementer i den måned, siger Vadmand.

Han lover til gengæld en meget stor fest til næste år.

- Vi har taget hele vores store jubilæumsprogram og flyttet det til 2021. Hvorefter vi så lige lægger noget mere oveni, siger Jens Vadmand.

Han oplyser, at rigtig mange af sponsorerne også ønsker at være med i 2021.

Formanden tør endnu ikke sige, hvordan festugen er stillet økonomisk.

- Vi har en del faste udgifter, blandt andet til Slagelse Erhvervscenter. Dem skal vores revisor have opgjort efter påske. Men vi kommer ikke til at betale for de bands, som skulle have spillet, siger Jens Vadmand.

Han peger videre på, at alle de frivillige, som hvert år hjælper til og derved skaffer penge til deres foreninger, også er ramt.

Det gælder ikke mindst vægtløfterklubben AK Atlas og fodboldklubben B73, som man vil hjælpe med at søge penge fra den hjælpepakke, som kommunen har lanceret.