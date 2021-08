Nanna Hansen (th.) er tidligere i dokumentaren »Anbragt i Helvede« stået frem med sin historie om overgreb og vold begået af sin plejefar, da hun som barn var anbragt i pleje i Skælskør. I dag følger hun i søsteren Sapran Hassnas (tv.) fodspor og udgiver en bog. Billedet stammer fra 2016, da de to søstre modtog prisen »Årets Helt« i Slagelse. Arkivfoto: Mette Kjær Nielsen

Slået, seksuelt misbrugt og svigtet: Endnu en Hassna-søster fortæller sin historie i ny bog

Nanna Hansen, en af Hassna-søstrene, der i flere år blev misbrugt af en plejefar i Skælskør, har udgivet bogen »Jeg er Nanna«, der handler om opvæksten i et system, der fejler sin opgave. Udgivelsen kommer fem år efter Sapran Hassnas bog »Forbandede barndom.«

Slagelse - 19. august 2021 kl. 16:09

»Den 26. december 2014 ophørte Randa Nail Abu-Hassna med at eksistere (...) Der var ikke meget dramatik.«

Sådan starter prologen til bogen »Jeg er Nanna«, der blev udgivet den 7. juni i år, og som i samarbejde med journalist Birgitte Vestermark er skrevet af Nanna Hansen: Kvinden, der dengang hun hed Randa, blev udsat for overgreb og vold af en plejefar i Skælskør.

I årene fra 1999 til 2005 boede hun og hendes søstre i plejefamilien, før Slagelse Kommune greb ind.

- Nanna Hansen er storesøsteren fra TV-dokumentaren »Anbragt i helvede«, som udløste et stort sagsforløb med kommunen og plejefamilien. »Jeg er Nanna« er en rystende beretning om et råddent, grådigt og inkompetent dansk socialsystem, der ikke gør et liv med en helvedes barndom nemmere, lyder det i en af bogens forlagsbeskrivelser.

Da Randa Nail Abu-Hassna forsvandt den 26. december 2014, skete det derfor, da der landede et nyt gult sygesikringskort i Nanna Hansens postkasse og hun for første gang kørte fingrene over de ophøjede bogstaver.

Vil se fremad Brugen af navnet »Nanna« startede allerede som teenager, hvor hun kaldte sig dét i stedet for Randa. Så da hun var fyldt 21 år, skiftede hun navnet - denne gang juridisk - til Nanna Sommer Hansen, fordi hendes oprindelige navn mindede hende for meget om den triste barndom.

- Når jeg tænker på mit daværende navn, som er Randa, forbinder jeg det med smerte. Randa, du skal straffes. Randa, vi skal lege en leg. Det har været min måde at starte forfra på. Når folk siger »Nanna«, finder jeg ro i det, har hun tidligere forklaret til TV2 ØST.

Sjællandske har i forbindelse med bogudgivelsen forsøgt at få et interview med Nanna Hansen. Men hun ønsker i dag ikke længere at snakke med pressen om hendes fortid. I stedet ønsker hun at fokusere på nuet og se fremad, forklarer hun.

Udgivelsen af bogen »Jeg er Nanna« sker fem år efter, at Nanna Hansens søster, Sapran Hassna, i 2016 udgav bogen »Forbandede barndom«. der handler om de i alt fire søstre, Sapran, Amal, Jasmin og Nanna, og deres voldsomme start på livet.

Paradoksalt Søstrenes historie startede allerede, da deres mor i 1997 blev slået ihjel af deres far.

Herefter placerede Slagelse Kommune - dengang Skælskør Kommune - dem i en plejefamilie i Skælskør, hvor især Nanna Hansen i årevis blev seksuelt misbrugt af plejefaren.

»Jeg er Nanna« skildrer det paradoksale i, at landets kommuner bruger millioner af skattekroner på at hjælpe udsatte børn og unge for eksempel ved at anbringe dem i plejefamilier, som - i Nannas tilfælde - ikke altid leverer det, de udsatte børn og unge har behov for:

Heriblandt omsorg, tryghed, ro, kontinuitet og professionel og kærlig støtte.

Først i 2002 bliver Nanna Hansen fjernet fra plejefamilien i Skælskør og anbragt på forskellige plejehjem i Ringsted, efter en psykolog igennem næsten et år har forsøgt at råbe kommunen op om mistrivsel.

På det tidspunkt bliver søstrene boende i familien.

Kostede kommune dyrt Sagen rullede først, da Amal Hassna som 12-årig i 2006 meldte plejefaren til politiet, fordi Slagelse Kommune igen havde anbragt en pige hos plejefamilien.

I 2008, da Nanna Hansen var fyldt 16 år, kom hendes plejefar for retten. Han blev idømt fem års fængsel for volden og de seksuelle overgreb mod de tre søstre.

I 2017 blev Slagelse Kommune dømt til at betale erstatning til både Nanna, Amal og Sapran for svigt, mens de boede i plejefamilien - 100.000 kroner til hver.

Jasmin Hassna, den fjerde søster, var ikke en del af retssagen, men efter dommen besluttede kommunen ligeledes at betale hende 100.000 kroner i erstatning.

Sidste år var plejefaren igen på anklagebænken. Denne gang for overgreb, han skulle have begået fra december 2005 til februar 2007 mod en på det tidspunkt bare 10-årig plejedatter. Hun flyttede ind samme år, som søstrene flyttede ud.

Manden blev i dette tilfælde frifundet for anklagerne.