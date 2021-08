Skuffende: Gæster ville hellere høre Lilholt - nu genovervejer arrangører idé i bymidte

The Beatles Revival fra Prag er blandt de bedste og mest autentiske Beatles kopibands i Europa i dag - men alligevel lykkedes det fredag aften ikke at samle særlig mange - eller langt fra nok - gæster til koncert i Slagelse midtby. Måske skyldtes det, at der cirka ni kilometer længere væk blev afholdt en anden koncert: For klokken 19 gik Lars Lilholt Band på scenen i Cirkusland lidt udenfor Slagelse. Foto: Per Christensen

Fredag inviterede Cirkusland til koncert med Lars Lilholt Band, mens kopibandet The Beatles Revival stemte guitarerne i Slagelses midtby. Arrangørerne bag sidstnævnte skuffes over billetsalg og overvejer at droppe kommende koncertoplevelser. Omvendt er fredagskoncerter i Cirkusland kommet for at blive, lyder det.

28. august 2021

Klokken 19 fredag aften indtog Lars Lilholt Band scenen ved Cirkusland lidt udenfor Slagelse. Og da klokken slog 20.00 gjorde kopibandet The Beatles Revival sig klar til at spille de velkendte Beatles-hits. Cirka ni kilometer derfra.

Men selv om der var nok at synge med på, manglede der gæster til sidstnævnte koncert, fortæller arrangørerne, der havde inviteret det tjekkiske kopi-band.

- Vi har solgt lige over 100 billetter. Det er absolut ikke nok, fortæller en skuffet Jan Marcher, direktør i Dantelt, der er en del af Showtech.

Sammen med John Sashi Nielsen fra JN Meat har han ellers over nu flere fredage inviteret kunstnere - og gæster - til Christiansgade i Slagelse midtby, hvor der er opstillet en scene på en grusparkeringsplads.

Genovervejer idé Blandt andet har DJ'en Faustix og bandet Ude af Kontrol samt Johnny Deluxe spillet op til fest.

Planen har således hele tiden været at skabe en række af folkefester efter en lang periode med nedlukninger som følge af coronapandemien, siger Jan Marcher.

"Vi gør det her, fordi vi gerne vil give noget til Slagelse. Men hvis vi skal fortsætte med det, er Slagelse også nødt til at give noget tilbage til os (...)"

- Jan Marcher, direktør, Dantelt - Jan Marcher, direktør, Dantelt - I lang tid har vi ikke kunne de ting, vi plejer, og ting som picnickoncerterne (normalt gratis koncertoplevelse i Slagelse, red.) er aflyst endnu et år. Så vi har troet, at der var et behov for den her slags oplevelser, fortæller han og peger på, at det nu skal overvejes, om koncerterne på Christiansgade skal fortsætte. Eller om scenen skal pilles ned.

- Vi gør det her, fordi vi gerne vil give noget til Slagelse. Men hvis vi skal fortsætte med det, er Slagelse også nødt til at give noget tilbage til os - ved at købe billetter, forklarer Jan Marcher.

1500 gæster til anden koncert Mens han stort set ingen billetter havde solgt, regnede Cirkusland forud for koncerten med Lars Lilholt Band at byde velkommen til cirka 1500 gæster. Og selv om der er plads til flere, er det ifølge kommunikationsansvarlig Kristoffer Ditlevsen »et rigtig pænt salg«:

- At vi har de her fredagskoncerter er et helt nyt initiativ, men det er blevet taget rigtig godt imod. Sidst var det Rasmus Bjerg, der var på scenen for at spille, og det var en stor succes, hvor flere af gæsterne allerede dengang fortalte, at de ville komme igen, siger han. Artiklen fortsætter efter billederne...

På Christiansgade kunne koncertgæster sidde i tørvejr - men alligevel valgte de fleste at køre til Cirkusland for at høre Lars Lilholt fremfor de velkendte The Beatles-hits. Der var derfor god plads her i teltet fredag. Foto: Per Christensen

Da Lars Lilholt Band spillede i Cirkusland fredag aften, trodsede cirka 1500 gæster regnvejret for at synge med på velkendte hits som »Kald det kærlighed.« Det var nogle flere, end der mødte op på Christiansgade i Slagelse midtby. Foto: Per Christensen

Koncerten med Lars Lilholt Band var også samtidig en markering af, at sommersæsonen i Cirkusland nu er slut. Så fra nu af og frem til 12. september er der kun åbent i weekenderne fra klokken 10 til 17. Derfor blev koncerten fredag aften afsluttet med et stort fyrværkerishow på samme måde, som da sæsonen blev skudt i gang tidligere på året.

- Vi kommer til at fortsætte med fredagskoncerterne i den nye sæson, afslører Kristoffer Ditlevsen, der altså omvendt Jan Marcher ser potentiale i koncertoplevelser som trækplaster.

»Det skal være for alle« - Jeg ved ikke, om vi er nødt til at se ind ad og spørge os selv: »Er vi for dårlige til at booke de kunstnere, folk vil høre?« Eller er Slagelse bare ikke klar, eller er august måske en dårlig måned? Jeg har ikke svaret lige nu, forklarer arrangøren, der efter fredagens koncert skal evaluere med John Sashi Nielsen og herefter beslutte, om samarbejdet om at skabe koncertoplevelser i Slagelse midtby skal fortsætte.

Ved første koncert kunne arrangørerne melde samtlige 500 billetter udsolgt, mens interessen fra gæster siden - tilsyneladende - er dalet. For eksempel kunne Johnny Deluxe »kun« trække et par hundrede billetter. Artiklen fortsætter efter billederne...

The Beatles Revival fra Prag er blandt de bedste og mest autentiske Beatles kopibands i Europa i dag. Foto: Per Christensen

De gæster, der mødte op for at høre de velkendte Beatles-hits, nød da også oplevelsen. Måske lige så meget, fordi der var god plads til at danse. Foto: Per Christensen

Det er ikke, fordi billetterne er for dyre, vurderer Jan Marcher, der ved fredagens koncert indkrævede en billetpris på 150 kroner. For den pris kunne gæster også lade sig underholde af en DJ både før og efter koncerten.

Til sammenligning kostede det 250 kroner for gæster at opleve Lars Lilholt Band i Cirkusland samme aften.

- Vi holder priserne nede, fordi tanken er, at det skal være for alle. Det her er bestemt ikke noget, vi skal tjene penge på,og det gør vi heller ikke, om vi så sælger samtlige 500 billetter, der er til salg, siger Jan Marcher.

- Det koster rigtig mange penge at afholde. Men hvis Slagelse slet ikke vil det, er det jo spildt. Og så er det altså lidt for dyrt, hvis det ender med kun at være mig og John (Sashi Nielsen, red.), der får en privatkoncert for de penge, fastslår han.