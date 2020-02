Artiklen: Skud mod kvinde: To kendt skyldige - den tredje frifundet

To af de tre unge mænd fra Kalundborg, der var tiltalt for drabsforsøg mod en 23-årig kvinde på parkeringspladsen ved Slagelse Sygehus sidste år, blev i formiddags i Retten i Næstved kendt skyldige, mens den tredje mand blev frifundet.

Den frifundne, der er 19 år, var ellers tiltalt for at have kørt flugtbilen væk fra gerningsstedet, men det fandt retten altså ikke bevist.