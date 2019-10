Skrotvirksomheden foran Glasværket skal væk, mens den bag ved de store siloer får lov at blive, er det besluttet af politikerne i kommunen, som nu kan ende med at blive dømt til at betale en erstatning på helt op mellem 30 og 40 mio. kroner. Dronefoto: Morten Mikkelsen

Skrotfirma stævner kommune - krav om kæmpe erstatning

At smide det ene af to skrotfirmaer ud af inderhavnen ender nu i et større sværdslag. Dels ved Byggeklageenheden i Nævnenes Hus i Viborg og dels ved retten i Næstved, hvor advokat Vibeke Westergaard på vegne af skrotvirksomheden HJM fra Helsingør kræver Slagelse Kommune dømt for ugyldigt at have givet afslag på en byggetilladelse til en støjmur. Hertil skal domstolen kende kommunen erstatningsansvarlig for et større to-cifferet millionbeløb, som virksomheden har tabt på grund af den manglende udskibning af skrot fra havnen i Korsør. Udskibning har ikke fundet sted siden slutningen af 2018 bortset fra i januar i år, hvor kommunen gav tilladelse til at tømme pladsen, da det var nødvendigt for at kunne opsætte en støjmur.

