Skovtræning er humør og ilt til hjerne og muskler

- Bøj ned i lårene så langt I kan, og lad os så komme af sted!

Det velkendte udtryk gakkede gangarter melder sig, da Sjællandske følger med et hold af mænd og kvinder i alderen plus 60 på trænings- tur fra mødestedet ved FDF-hytten og ind i Korsør Lystskov. Gruppen anføres af træneren, fysioterapeuten og det altid smilende energibundt 54-årig Charlotte Højbjerg, der for 11 år siden indledte den udendørs træning i skov og ved strand for kvinder, der efter fødslen ønskede at komme i form ud over de obligatoriske knibeøvelser. Konceptet hed og hedder stadig Mammafit.