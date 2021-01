Skovsgaards Mølle og Bagerimuseum løb med prisen

Skovsgaards Mølle og Bagerimuseum trak det længste strå og fik - ud over Landdistriktsprisen - også en check på 10.000 kr., en indgraveret messingplade og et træ til udplantning.

Skovsgaards Mølle og Bagerimuseum blev torsdag eftermiddag hædret med prisen Årets Landdistriktsindsats. Men også Omø Traktorbus og Ørslev Lokalråd fik et klap på skulderen for deres indsats.

21. januar 2021

Det blev Skovsgaards Mølle og Bagerimuseum, som torsdag blev afsløret som vinderen af prisen »Årets Landdistriktsindsats 2020« - i daglig tale kaldt landdistriktsprisen. Dermed blev det også Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum, som blev hædret med en check på 10.000 kr. sammen med en indgraveret messingplade og et træ til udplantning.

Hovedkræfterne bag bagerimuseet har i mange år haft en idé om at istandsætte den gamle mølle og skabe et sammenhængende projekt med udstilling, en mølle, der maler mel til bagning i bageriet og en butik og café. Nu er der pustet nyt liv i projektet, efter kulturministeren besøgte bageriet i efteråret og en anerkendt tegnestue er gået i gang med at kigge på et projekt for, hvordan den gamle mølle og bageri igen kan komme tilbage til fordums storhed.

- Det har ikke været et nemt valg, men de frivillige bag bagerimuseet får prisen som en anerkendelse af deres store arbejde over flere år. De har holdt liv i museet og bevist, at selv et lille museum kan være et stort aktiv for hele Slagelse Kommune. Det arbejde og den store indsats, der ligger bag den præstation, vil vi gerne anerkende og hylde, siger medlem af prisens dommerkomite og næstformand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget, Anne Bjergvang (S).

Oplevelsesøkonomi Dommerkomiteen lagde også vægt på, at vinderprojektet spiller ind i oplevelsesøkonomien.

- Det er et projekt, som bygger på en stor indsats fra de frivillige ildsjæle samtidig med, at de også er lykkedes med at få Kulturministeriet og en tegnestue tilknyttet. Det betyder, at projektet også hviler på et fagligt og æstetisk fundament og dermed har potentialet til at blive en afgørende brik i fremtidens turisme i Slagelse Kommune, siger Pernille Ivalo Frandsen (V), som også sidder i dommerkomiteen og er medlem af miljø-, plan-, og landdistriktsudvalget

Anerkendelse til Omø og Ørslev

Normalt bliver vinderen af prisen afsløret i forbindelse med den årlige landdistriktskonference. Men på grund af corona var den aflyst sidste år, og derfor prisen afsløret ved en virtuel sammenkomst torsdag eftermiddag.

Her blev det også afsløret, at de to øvrige nominerede til prisen - Omø Traktorbus og de frivillige chauffører samt Lokalrådet for Ørslev og omegn - helt ekstraordinært også får et skulderklap for deres store arbejde.

Begge blev hædret med en check på 2.000 kr. hver.

Dommerkomiteen har valgt ekstraordinært også at hylde de to sidste projekter, fordi det i et år med corona-restriktioner har været et svært år at lave fællesskabsbaserede projekter.

Derfor vil dommerkomiteen gerne anerkende de frivillige ildsjæle som på trods af alle restriktionerne har gjort en indsats for deres lokalsamfund.