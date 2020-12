Den lysegrønne del af området er den del, der i forvejen var en plan om yderligere skovrejsning for. Nu er det mørkegrønne område kommet med, så hele området potentielt kan blive ny skov. Kort: Slagelse Kommune

Skov kan blive dobbelt så stor

Slagelse - 30. december 2020 kl. 12:04 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Nordskoven ved Slagelse kan potentielt blive meget større meget hurtigere end oprindelig planlagt, efter at Landbrugsstyrelsen har udvalgt skov- og naturområdet nord for Slagelse til at være med i en såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor man gennem frivillige aftaler forvandler landbrugsjord til skov og natur.

I første omgang er det et betinget samtykke, Slagelse Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen har fået. Målet er at skabe et samlet skov- og naturområde samtidig med, at der bliver taget hensyn til landbruget.

- Hvis der er opbakning blandt lodsejerne, går der nok et par år med dialog og handelsaftaler, inden jordfordelingen kan gennemføres, forklarer kommunens projektleder, Mette Lücke Pedersen.

Hvis det hele falder i hak, er der dermed udsigt til, at de første, nye træer i Nordskoven kan plantes om godt to år.

Interessen blandt lodsejerne for at indgå i projektet og enten sælge eller bytte jord er allerede til stede. Det fortæller specialkonsulent i Naturstyrelsen Storstrøm, Jørgen Sandby Nielsen:

- Jeg har været i kontakt med stort set alle inden for projektgrænsen. Det er en del af ansøgningen at kunne dokumentere interessen, og jeg har talt med 15 lodsejere, som alle er interesserede i at snakke videre. Der er ikke taget stilling til konkrete arealer, men det tegner helt klart positivt, siger Jørgen Sandby Nielsen.

I kommunen glæder blandt andre formand for miljø-, plan- og landdistriksudvalget, Jørgen Grüner (SF), sig:

- Det er et stort skridt frem. Hvis vi ender med at få et endeligt ja, betyder det, at vi kan give Nordskovsprojektet et stort skub frem. siger Jørgen Grüner (SF), formand for byrådets miljø-, plan- og landdistriktsudvalget.