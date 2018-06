Det er efter opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark blev udsat for stor kritik, at forvaltningen i Slagelse begyndte at overveje at etablere et eget døgntilbud. Nu bliver det muligvis en realitet på den gamle skole i Havrebjerg. Foto: Arkiv

Skolen i Havrebjerg skal være opholdssted

Slagelse - 07. juni 2018

Det er på Gl. Havrebjerg Skole, at Slagelse kommune i øjeblikket arbejder på at etablere et nyt opholdssted for unge.

Ind til nu har administrationen i vidt omfang benyttet sig af opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark, men efter kritikken af stedet ramte forsiden af Sjællandske i november 2016, begyndte forvaltningen at overveje at etablere et eget kommunalt døgntilbud.

Nu tyder det på, at det bliver en realitet i Havrebjerg. På det seneste møde i børne- og ungeudvalget anbefalede politikerne i hvert fald, at der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kroner til etablering af opholdsstedet allerede i 2018 og videre 4.5 mio. kroner i 2019.

Midlerne skal bruges til en omfattende ombygning af den gamle skole på Krænkerupvej 54 i Havrebjerg, som skal rumme otte døgnpladser og to akutpladser.

Helle Blak (SF), der er formand for børne- og ungeudvalget i Slagelse kommune mener, at der er flere fordele ved at anbringe de unge indenfor kommunegrænsen, fremfor at køre dem til Fensmark i Næstved kommune, som man har gjort hidtil.

- Det er voldsomt indgribende for unge ikke at kunne bo hjemme. Så vi vil gerne sørge for, at det foregår på en så blid og nænsom måde som muligt. Ved at lave et tilbud indenhavs fremfor at købe os til et tilbud ude i byen, hiver vi ikke de unge så langt væk fra skole og netværk, og det kan de have gavn af, forklarer formanden.

Intet er dog endnu sikkert.

Beslutningen om frigivelse af anlægsmidler skal stadig forbi økonomiudvalget og byrådet, hvor sagen skal behandles, ligesom den endelige sag om etablering af døgnstilbuddet vil blive fremlagt på et møde i børne- og ungeudvalget i august måned.

Hvis politikerne bliver enige om at gå i gang med ombygningen på mødet i august, forventes bygningen på Krænkerupvej at være klar til brug i december 2019.